https://ria.ru/20200921/razmetka-1577556446.html

В московских тоннелях появилась новая разметка

Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности, пока перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:03

2020-09-21T16:03

2020-09-21T16:09

московская железная дорога

авто

москва

чайковский

октябрьский

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности, пока перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно, сообщается на официальном портале департамента транспорта столицы."В тоннелях с минимальным показателем аварийности сплошная разметка заменена на прерывистую. Это позволит заранее перестроиться, если ваш съезд находится сразу после тоннеля", - говорится в сообщении.Уточняется, что прерывистая разметка появилась в тоннелях Садового кольца: <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском</a>, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (<a href="http://ria.ru/location_CHajjkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Чайковском</a>). Кроме того, в Дорогомиловском тоннеле, тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, тоннеле под каналом имени <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на Волоколамском шоссе, на улице Нижняя Масловка, под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде.Также автомобилисты могут перестроиться в тоннеле под Курским направлением <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Московской железной дороги</a> на Варшавском шоссе, в Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце, под Волгоградским проспектом на Люблинской улице, в Нахимовском тоннеле, а также Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте.С полным списком можно ознакомится на официальном портале дептранса.

https://ria.ru/20200909/shtrafy-1577012654.html

https://ria.ru/20200918/samokat-1577437441.html

москва

чайковский

октябрьский

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская железная дорога, авто, москва, чайковский, октябрьский, общество