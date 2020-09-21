https://ria.ru/20200921/razmetka-1577556446.html
В московских тоннелях появилась новая разметка
Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности, пока перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:03
2020-09-21T16:03
2020-09-21T16:09
московская железная дорога
авто
москва
чайковский
октябрьский
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности, пока перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно, сообщается на официальном портале департамента транспорта столицы."В тоннелях с минимальным показателем аварийности сплошная разметка заменена на прерывистую. Это позволит заранее перестроиться, если ваш съезд находится сразу после тоннеля", - говорится в сообщении.Уточняется, что прерывистая разметка появилась в тоннелях Садового кольца: <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском</a>, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (<a href="http://ria.ru/location_CHajjkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Чайковском</a>). Кроме того, в Дорогомиловском тоннеле, тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, тоннеле под каналом имени <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на Волоколамском шоссе, на улице Нижняя Масловка, под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде.Также автомобилисты могут перестроиться в тоннеле под Курским направлением <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Московской железной дороги</a> на Варшавском шоссе, в Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце, под Волгоградским проспектом на Люблинской улице, в Нахимовском тоннеле, а также Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте.С полным списком можно ознакомится на официальном портале дептранса.
https://ria.ru/20200909/shtrafy-1577012654.html
https://ria.ru/20200918/samokat-1577437441.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская железная дорога, авто, москва, чайковский, октябрьский, общество