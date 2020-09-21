https://ria.ru/20200921/rak-1577569341.html

В Минздраве назвали сроки развития рака у бывших курильщиков

Повышенный риск развития рака легкого сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить, заявил главный внештатный специалист — онколог,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:45

2020-09-21T18:45

2020-09-21T20:49

россия

рак легких

андрей каприн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Повышенный риск развития рака легкого сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить, заявил главный внештатный специалист — онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a>."По данным Всемирной организации здравоохранения, десять лет — рубеж, после которого курильщик снимается как курильщик", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rak-proch-1577395877.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рак легких, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество