https://ria.ru/20200921/rak-1577569341.html
В Минздраве назвали сроки развития рака у бывших курильщиков
Повышенный риск развития рака легкого сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить, заявил главный внештатный специалист — онколог,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:45
2020-09-21T18:45
2020-09-21T20:49
россия
рак легких
андрей каприн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Повышенный риск развития рака легкого сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить, заявил главный внештатный специалист — онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a>."По данным Всемирной организации здравоохранения, десять лет — рубеж, после которого курильщик снимается как курильщик", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rak-proch-1577395877.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рак легких, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество