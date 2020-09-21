https://ria.ru/20200921/pyatidesyatniki-1577570952.html

Пятидесятники: ФЗ об "аттестации духовенства" помешает проповедовать

Законопроект о поправках в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" не отвечает поставленным целям борьбы с экстремизмом и помешает проповедовать... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:17

2020-09-21T19:17

2020-09-21T19:47

религия и мировоззрение

религия

билли грэм

новости - религия и мировоззрение

сергей ряховский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_da2f3b156c3ac649fd7a311d989bf9d7.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Законопроект о поправках в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" не отвечает поставленным целям борьбы с экстремизмом и помешает проповедовать Евангелие, считает начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Цели и средстваКомитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на прошлой неделе рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские и еврейские организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."Законопроект никак не осуществляет заявленные цели. Подпольным проповедникам не нужны никакие разрешения, аттестации и прочее. От нового закона они не пострадают", - сказал Ряховский РИА Новости.По его словам, законопроект разрабатывался без учета мнений религиозных организаций, а его принятие в нынешнем виде нанесет по ним "мощнейший удар": законопроект "прямо препятствует распространению Евангелия".Участники религиозной деятельностиСамой опасной инициативой, появившейся в документе, по мнению епископа, стала замена понятия "члена" церкви (религиозной организации, группы) на "участника"."Печальный опыт правоприменительной практики… говорит о том, что представители правоохранительных органов не будут вникать в детали, и для них все, кто будет присутствовать на богослужении или даже дружеском чаепитии, где идет разбор Библии, – участники религиозной деятельности. Если среди них окажется человек, который был признан членом запрещенной экстремистской организации (даже если он уже отбыл положенное наказание), то церковь (или религиозная группа) будет признана нарушившей закон", - пояснил Ряховский.Таким образом, уточняет епископ, перед проведением богослужения священнику придется убедиться, что в здание церкви не вошел экстремист или человек, финансировавший экстремизм."Позвольте, но как это осуществить? Пускать на богослужения только тех, в ком уверен как в себе? А как же проповедь Евангелия грешникам – главное предназначение Церкви Христовой? Каким образом проповедовать Евангелие в тюрьмах? Там вообще одни преступники. Но суть Евангелия такова, что оно меняет сердца людей, бывший грешник становится сам служителем и спасает других заблудших", - подчеркнул епископ.Образование по стандартуТакже он негативно отозвался об идее аттестации сотрудников религиозных учреждений, получивших образование за границей, и зарубежных проповедников, которых приглашают в Россию."Например, если бы такой общепризнанный духовный лидер, как Билли Грэм, решил приехать после введения этого закона, принимающая сторона должна была бы его аттестовать. С учетом того, что у баптистской семинарии отозвана лицензия, это стало бы серьезной проблемой и нанесло бы серьезный урон имиджу нашей страны на международной арене", - объяснил он.Идея создания реестра разрешенных зарубежных духовных образовательных организаций "тоже не выдерживает никакой критики", считает Ряховский."Во-первых, это вмешательство в дела церкви. Религиозные организации могут и должны сами определять, кто имеет право проповедовать, а не чиновники. Во-вторых, непонятно, на каком основании государство будет оценивать, например, буддистские духовные образовательные учреждения?" - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html

https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.html

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, билли грэм, новости - религия и мировоззрение, сергей ряховский, общество