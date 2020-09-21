https://ria.ru/20200921/putin-1577530992.html

Путин поручил определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию, доложить до 15 октября, говорится в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:52

2020-09-21T09:52

2020-09-21T10:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, доложить до 15 октября, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений."Рассмотреть вопрос об участии республики Белоруссия в пострегистрационном клиническом исследовании зарегистрированной вакцины "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19); определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Республику Белоруссия", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 15 октября 2020 года.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577394124.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, белоруссия