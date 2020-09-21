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https://ria.ru/20200921/pushkov-1577527587.html
Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для Организации объединенных наций. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:35
2020-09-21T06:45
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
антониу гутерриш
алексей пушков
оон
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал позицию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> и объяснил значение действий <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> для Организации объединенных наций.По мнению политика, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенные Штаты бросают серьезный вызов международному сообществу.Он отметил, что генеральный секретарь Организации объединенных наций <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриш</a> также отверг требования США, так как, по мнению парламентария, "это означало бы признать их диктат в адрес ООН".Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a> вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html
Давным-давно пора перенести ООН из СШП в нейтральную страну,хотя бы в Швейцарию.Вот тогда хоть как то будет восстановлен статус ООН .А в Америке под постоянным давлением это не организация а так карманный заячий балет США!
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вашингтон (город)
иран
сша
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, антониу гутерриш, алексей пушков, оон, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН

06:35 21.09.2020 (обновлено: 06:45 21.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для Организации объединенных наций.
По мнению политика, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенные Штаты бросают серьезный вызов международному сообществу.
"Это прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль ООН и международное право", — заявил Пушков в Twitter.
Он отметил, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш также отверг требования США, так как, по мнению парламентария, "это означало бы признать их диктат в адрес ООН".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоАнтониу ГутерришАлексей ПушковООНВашингтон (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Давным-давно пора перенести ООН из СШП в нейтральную страну,хотя бы в Швейцарию.Вот тогда хоть как то будет восстановлен статус ООН .А в Америке под постоянным давлением это не организация а так карманный заячий балет США!
21 сентября, 07:12
Алексей ИвановАлексей Иванов
1400000
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