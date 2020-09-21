https://ria.ru/20200921/pushkov-1577527587.html

Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для Организации объединенных наций. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:35

2020-09-21T06:35

2020-09-21T06:45

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

антониу гутерриш

алексей пушков

оон

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал позицию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> и объяснил значение действий <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> для Организации объединенных наций.По мнению политика, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенные Штаты бросают серьезный вызов международному сообществу.Он отметил, что генеральный секретарь Организации объединенных наций <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриш</a> также отверг требования США, так как, по мнению парламентария, "это означало бы признать их диктат в адрес ООН".Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a> вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html

Алексей Иванов Давным-давно пора перенести ООН из СШП в нейтральную страну,хотя бы в Швейцарию.Вот тогда хоть как то будет восстановлен статус ООН .А в Америке под постоянным давлением это не организация а так карманный заячий балет США! 14

3

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, антониу гутерриш, алексей пушков, оон, вашингтон (город), иран, сша, в мире