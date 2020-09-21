https://ria.ru/20200921/protesty-1577540917.html
В Белоруссии более 20 тысяч человек участвовали в протестах в воскресенье
Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:16
2020-09-21T12:16
2020-09-21T12:16
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщила, что в воскресенье в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек, пиковая численность не санкционированного властями марша оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> - 18 тысяч."Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.По данным пресс-службы, в том числе в различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. "В 15.00 (совпадает с мск) тысячная колонна направилась в сторону стелы "Минск – город герой". В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тысяч человек. Около 18.00 в районе пл.Победы несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников."С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности", - добавили в министерстве.В МВД подчеркнули, что "в толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей". "Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания", - заключили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html
https://ria.ru/20200919/tikhanovskaya-1577496214.html
Петр Грин
Окапывайся, усатый партизан!
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3
минск
белоруссия
брест
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире
МИНСК, 21 сен - РИА Новости.
Пресс-служба МВД Белоруссии
сообщила, что в воскресенье в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек, пиковая численность не санкционированного властями марша оппозиции в Минске
- 18 тысяч.
"Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, в том числе в различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. "В 15.00 (совпадает с мск) тысячная колонна направилась в сторону стелы "Минск – город герой". В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тысяч человек. Около 18.00 в районе пл.Победы несанкционированная акция завершилась", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в Бресте
правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников.
"С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности", - добавили в министерстве.
В МВД подчеркнули, что "в толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей". "Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания", - заключили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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