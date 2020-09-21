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Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Прокуратура Кировской области проводит проверку после появления в СМИ видео с танцующими девушками у Вечного огня в Кирове, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:21
2020-09-21T22:21
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> проводит проверку после появления в СМИ видео с танцующими девушками у Вечного огня в Кирове, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в местном сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое на воинском мемориале в Кирове, где три девушки исполнили странный "ритуал" у Вечного огня. Утверждается, что девушки снимали видеоролики для TikTok. "Ни у кого из них не возникло мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хайп и ничего святого", - написали авторы публикации."Органами прокуратуры организована проверка информации, размещенной в сети Интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Кирове. В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении.
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кировская область
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кировская область, происшествия

Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове

22:21 21.09.2020
730
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку после появления в СМИ видео с танцующими девушками у Вечного огня в Кирове, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местном сообществе "Место происшествия. Киров" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое на воинском мемориале в Кирове, где три девушки исполнили странный "ритуал" у Вечного огня. Утверждается, что девушки снимали видеоролики для TikTok. "Ни у кого из них не возникло мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хайп и ничего святого", - написали авторы публикации.
"Органами прокуратуры организована проверка информации, размещенной в сети Интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Кирове. В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении.
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