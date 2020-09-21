https://ria.ru/20200921/prokat-1577535180.html

Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 147,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:56

2020-09-21T10:56

2020-09-21T10:56

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 147,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным,<a href="https://kinobusiness.com/news/romanticheskaya-drama-posle-glava-2-s-kassoy-okolo-145-mln-rubley-pobezhdaet-v-rossii/" target="_blank"> сообщил</a> портал kinobusiness.com.Фильм основан на серии романов-бестселлеров американской писательницы Анны Тодд. Первая часть фильма вышла в 2019 году. Во второй главе экранизации продолжаются романтические приключения прилежной студентки и бунтаря. В главных ролях снялись Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.На втором месте рейтинга - картина режиссера Кристофера Нолана "Довод", собравшая за выходные свыше 119 миллионов рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял фильм "Мулан" от студии Walt Disney. Он собрал более 86 миллионов.По данным портала, на четвертом месте - фильм ужасов "Заклятье. Дом 32", собравший 14,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Антебеллум" со сборами 11,5 миллиона за прошедшие выходные.

https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html

https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан