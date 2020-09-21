https://ria.ru/20200921/prokat-1577535180.html
Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 147,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:56
2020-09-21T10:56
2020-09-21T10:56
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 147,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным,<a href="https://kinobusiness.com/news/romanticheskaya-drama-posle-glava-2-s-kassoy-okolo-145-mln-rubley-pobezhdaet-v-rossii/" target="_blank"> сообщил</a> портал kinobusiness.com.Фильм основан на серии романов-бестселлеров американской писательницы Анны Тодд. Первая часть фильма вышла в 2019 году. Во второй главе экранизации продолжаются романтические приключения прилежной студентки и бунтаря. В главных ролях снялись Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.На втором месте рейтинга - картина режиссера Кристофера Нолана "Довод", собравшая за выходные свыше 119 миллионов рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял фильм "Мулан" от студии Walt Disney. Он собрал более 86 миллионов.По данным портала, на четвертом месте - фильм ужасов "Заклятье. Дом 32", собравший 14,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Антебеллум" со сборами 11,5 миллиона за прошедшие выходные.
https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html
https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 147,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Фильм основан на серии романов-бестселлеров американской писательницы Анны Тодд. Первая часть фильма вышла в 2019 году.
Во второй главе экранизации продолжаются романтические приключения прилежной студентки и бунтаря. В главных ролях снялись Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.
На втором месте рейтинга - картина режиссера Кристофера Нолана "Довод", собравшая за выходные свыше 119 миллионов рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял фильм "Мулан" от студии Walt Disney. Он собрал более 86 миллионов.
По данным портала, на четвертом месте - фильм ужасов "Заклятье. Дом 32", собравший 14,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Антебеллум" со сборами 11,5 миллиона за прошедшие выходные.