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Жена Петросяна впервые выложила фото прогулки с сыном
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в Instagram фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:55
2020-09-21T12:03
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Молодая супруга <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными.На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:- Самая стильная мамочка.- Материнство вам к лицу.- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.- Вы еще больше расцвели в своем счастье!
https://ria.ru/20200920/baskov-1577501754.html
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татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян, общество

Жена Петросяна впервые выложила фото прогулки с сыном

11:55 21.09.2020 (обновлено: 12:03 21.09.2020)
7758
© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : @bruhunova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в Instagram фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными.
На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.
© Фото : @bruhunovaCупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : @bruhunova
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.
Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:
- Самая стильная мамочка.
- Материнство вам к лицу.
- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.
- Вы еще больше расцвели в своем счастье!
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 09:46
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520214
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Татьяна БрухуноваШоу-бизнесЕвгений ПетросянОбщество
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