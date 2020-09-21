https://ria.ru/20200921/progulka-1577539546.html
Жена Петросяна впервые выложила фото прогулки с сыном
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в Instagram фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:55
2020-09-21T11:55
2020-09-21T12:03
татьяна брухунова
шоу-бизнес
евгений петросян
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_cd2a736a46be4442c2744686b9b4bf8a.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Молодая супруга <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными.На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:- Самая стильная мамочка.- Материнство вам к лицу.- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.- Вы еще больше расцвели в своем счастье!
https://ria.ru/20200920/baskov-1577501754.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_190714a98db5204cd952a109eb024f87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян, общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
разместила в Instagram
фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными.
На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.
- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.
Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:
- Самая стильная мамочка.
- Материнство вам к лицу.
- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.
- Вы еще больше расцвели в своем счастье!