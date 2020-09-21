https://ria.ru/20200921/progulka-1577539546.html

Жена Петросяна впервые выложила фото прогулки с сыном

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в Instagram фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:55

2020-09-21T11:55

2020-09-21T12:03

татьяна брухунова

шоу-бизнес

евгений петросян

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Молодая супруга <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Брухунова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографии с полугодовалым сыном. Кадры прогулки с наследником юмориста не оставили подписчиков равнодушными.На снимках видно, что новоиспеченная мать в дорогом пальто и модной шляпе гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала Татьяна фотографии в социальной сети.Подписчики оставили множество комплиментов Брухуновой в комментариях:- Самая стильная мамочка.- Материнство вам к лицу.- А я по-честному от всей души завидую самой искренней завистью. Я бы хотела так прекрасно и спокойно выглядеть с малышом.- Вы еще больше расцвели в своем счастье!

https://ria.ru/20200920/baskov-1577501754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян, общество