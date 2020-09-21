https://ria.ru/20200921/produkt-1577549606.html

Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца

Употребление в пищу коричневого риса способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал FoodNews. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:20

2020-09-21T14:20

2020-09-21T15:21

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Употребление в пищу коричневого риса способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал <a href="https://food.news/2020-09-18-brown-rice-benefits-and-recipes.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">FoodNews</a>.Согласно зарубежным исследованиям, селен и магний, содержащийся в этом сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях.Кроме того, входящие в состав риса антиоксиданты оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают риск развития рака груди и толстой кишки.По словам диетологов, рис также богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.Эксперты советуют употреблять крупу умеренными порциями и использовать ее как гарнир либо добавлять в супы и салаты.

https://ria.ru/20200916/pokhudenie-1577337378.html

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество