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Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Употребление в пищу коричневого риса способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал FoodNews. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:20
2020-09-21T15:21
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Употребление в пищу коричневого риса способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал <a href="https://food.news/2020-09-18-brown-rice-benefits-and-recipes.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">FoodNews</a>.Согласно зарубежным исследованиям, селен и магний, содержащийся в этом сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях.Кроме того, входящие в состав риса антиоксиданты оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают риск развития рака груди и толстой кишки.По словам диетологов, рис также богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.Эксперты советуют употреблять крупу умеренными порциями и использовать ее как гарнир либо добавлять в супы и салаты.
https://ria.ru/20200916/pokhudenie-1577337378.html
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здоровье, общество

Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца

14:20 21.09.2020 (обновлено: 15:21 21.09.2020)
8625
CC0 / ducken99 / Блюдо из жареного риса
Блюдо из жареного риса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
CC0 / ducken99 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Употребление в пищу коричневого риса способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал FoodNews.
Согласно зарубежным исследованиям, селен и магний, содержащийся в этом сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях.
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 17:36
Названы опасные при похудении продукты
Кроме того, входящие в состав риса антиоксиданты оказывают противовоспалительный эффект и уменьшают риск развития рака груди и толстой кишки.
По словам диетологов, рис также богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.
Эксперты советуют употреблять крупу умеренными порциями и использовать ее как гарнир либо добавлять в супы и салаты.
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Мясников назвал улучшающие сон продукты
841261415
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