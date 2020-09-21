https://ria.ru/20200921/privatizatsiya-1577541731.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации

Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будет, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:24

2020-09-21T12:24

2020-09-21T14:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не будет, заявил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации", - сказал Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг". Слова президента приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20200921/1045725866/Lukashenko-esli-khotim-akhat-i-okhat-chto-ne-tuda-zashli--eto-uzhe-bez-menya.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будут приватизировать все и вся.Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы.Ранее белорусский лидер заявлял, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, которые создавались предыдущими поколениями, и предлагал их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Von Stirliz Эх, если бы в свое время наших шарлатанов кто в кутузку определил... Но тогда главшарлатан в Кремле сидел. 43

rustem fasilhonov намек нормальный)) 31

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире