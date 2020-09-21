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https://ria.ru/20200921/preparat-1577545720.html
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:13
2020-09-21T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ. Кроме того, Белый подчеркнул, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования "Арепливира".Позже в беседе с РИА Новости в "Промомеде" сказали, что будут разрывать соглашения с аптеками, продающими препарат дороже рекомендованной суммы.Одобрение Минздрава лекарство получило еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм". Его отпускная цена — 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454295.html
Я вот удивляюсь, почему нельзя честно сказать. Зачем эту воду лить, что типа "он дорогой потому, что спасает жизни". Ерунда. Дорогой он потому, что для того, чтоб его разработать, были потрачены огромные деньги. В районе 5 миллиардов рублей было затрачен но разработку лекарства этого. И эти деньги хотят отбить и в этом нет ничего плохого. Врачи и учёные не могут работать бесплатно, поэтому стыдиться того, что компания инвестиции отбить хочет - это глупо
70416
Валидол тоже спасает жизни, а стоит копейки... ;-)
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россия
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

13:13 21.09.2020 (обновлено: 16:51 21.09.2020)
149635
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Арепливир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.
Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.

"Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни", — сказал Белый в эфире Первого канала.

Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ. Кроме того, Белый подчеркнул, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования "Арепливира".
Позже в беседе с РИА Новости в "Промомеде" сказали, что будут разрывать соглашения с аптеками, продающими препарат дороже рекомендованной суммы.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
18 сентября, 16:44Распространение нового коронавируса
Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата
Одобрение Минздрава лекарство получило еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм". Его отпускная цена — 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Я вот удивляюсь, почему нельзя честно сказать. Зачем эту воду лить, что типа "он дорогой потому, что спасает жизни". Ерунда. Дорогой он потому, что для того, чтоб его разработать, были потрачены огромные деньги. В районе 5 миллиардов рублей было затрачен но разработку лекарства этого. И эти деньги хотят отбить и в этом нет ничего плохого. Врачи и учёные не могут работать бесплатно, поэтому стыдиться того, что компания инвестиции отбить хочет - это глупо
21 сентября, 13:27
Константин ЕКонстантин Е
186112534359
Валидол тоже спасает жизни, а стоит копейки... ;-)
21 сентября, 13:15
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
4941821140
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