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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/preparat-1577536492.html
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:15
2020-09-21T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> "Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички".В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская". Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту."Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200918/areplivir-1577454295.html
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743
КАК??? Как быстро оказывается летит время, я и не заметил эти десять лет, ушедшие на клинические испытания столь недешевого плацебо!))
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках

11:15 21.09.2020 (обновлено: 12:24 21.09.2020)
242097
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички".
В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская".
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 16:44Распространение нового коронавируса
Разработчик "Арепливира" сообщил о переговорах по экспорту препарата
Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.
"Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.
Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
11546291454620
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Хорошо!
21 сентября, 11:18
Степан КрасновСтепан Краснов
492610188
КАК??? Как быстро оказывается летит время, я и не заметил эти десять лет, ушедшие на клинические испытания столь недешевого плацебо!))
21 сентября, 11:18
STSergey Tanin
2395310249
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