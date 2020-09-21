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"Система-БиоТех" запатентовала праймеры для выявления РНК коронавируса
Компания "Система-БиоТех" (входит в Группу АФК "Система"), получила патент РФ на специфичный состав реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:57
2020-09-21T20:01
коронавирус covid-19
афк "система"
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Компания "Система-БиоТех" (входит в Группу АФК "Система"), получила патент РФ на специфичный состав реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени, сообщает компания.Технический результат изобретения "Системы-БиоТех" заключается в детекции SARS-CoV-2 за счет специфического распознавания области РНК, отвечающей за жизнеспособность вируса.Как пояснила директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова, отсутствие такого контроля создает ситуацию, когда конечный пользователь может не понять, что в той или иной реакционной смеси либо отсутствует РНК коронавируса, либо она испорчена. "Таким образом, возможно неосознанное получение ложноотрицательного результата, что является очень нежелательной практикой при анализе на присутствие вируса, представляющего собой чрезвычайную эпидемическую угрозу", — подчеркнула она. В компании отметили, что запатентованный набор реагентов уже используется в разработанной компанией тест-системе, которая широко применяется для диагностики COVID-19."С апреля 2020 года с помощью нашей системы выполнено уже свыше 2 миллионов тестов, что составляет более четверти всех лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на сегодняшний день в Москве", — приводится в сообщении комментарий управляющего партнера <a href="http://ria.ru/organization_Sistema/" target="_blank" data-auto="true">АФК "Система"</a> Артема Сиразутдинова.
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коронавирус covid-19, афк "система", новости компаний - экономика

"Система-БиоТех" запатентовала праймеры для выявления РНК коронавируса

18:57 21.09.2020 (обновлено: 20:01 21.09.2020)
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© Фото : пресс-служба АФК "Система""Система-БиоТех" запатентовала праймеры для выявления РНК коронавируса
Система-БиоТех запатентовала праймеры для выявления РНК коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Компания "Система-БиоТех" (входит в Группу АФК "Система"), получила патент РФ на специфичный состав реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени, сообщает компания.
Технический результат изобретения "Системы-БиоТех" заключается в детекции SARS-CoV-2 за счет специфического распознавания области РНК, отвечающей за жизнеспособность вируса.
"Данный ген является очень консервативным и практически не подвержен изменениям, что важно в текущих условиях, когда уже известно о более чем 6 тысячах мутаций коронавируса. Еще одной ключевой особенностью предложенного метода в отличие от других существующих тест-систем является наличие положительного контроля прохождения всех этапов анализа, благодаря чему практически исключаются ложноотрицательные результаты", — отмечается в сообщении.
Как пояснила директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова, отсутствие такого контроля создает ситуацию, когда конечный пользователь может не понять, что в той или иной реакционной смеси либо отсутствует РНК коронавируса, либо она испорчена. "Таким образом, возможно неосознанное получение ложноотрицательного результата, что является очень нежелательной практикой при анализе на присутствие вируса, представляющего собой чрезвычайную эпидемическую угрозу", — подчеркнула она.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
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В компании отметили, что запатентованный набор реагентов уже используется в разработанной компанией тест-системе, которая широко применяется для диагностики COVID-19.
"С апреля 2020 года с помощью нашей системы выполнено уже свыше 2 миллионов тестов, что составляет более четверти всех лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на сегодняшний день в Москве", — приводится в сообщении комментарий управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова.
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Коронавирус COVID-19АФК "Система"Новости компаний - Экономика
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