https://ria.ru/20200921/praymer-1577570052.html

"Система-БиоТех" запатентовала праймеры для выявления РНК коронавируса

Компания "Система-БиоТех" (входит в Группу АФК "Система"), получила патент РФ на специфичный состав реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:57

2020-09-21T18:57

2020-09-21T20:01

коронавирус covid-19

афк "система"

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Компания "Система-БиоТех" (входит в Группу АФК "Система"), получила патент РФ на специфичный состав реагентов (праймеров) для выявления РНК возбудителя коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени, сообщает компания.Технический результат изобретения "Системы-БиоТех" заключается в детекции SARS-CoV-2 за счет специфического распознавания области РНК, отвечающей за жизнеспособность вируса.Как пояснила директор по науке "Система-БиоТех" Наталья Позднякова, отсутствие такого контроля создает ситуацию, когда конечный пользователь может не понять, что в той или иной реакционной смеси либо отсутствует РНК коронавируса, либо она испорчена. "Таким образом, возможно неосознанное получение ложноотрицательного результата, что является очень нежелательной практикой при анализе на присутствие вируса, представляющего собой чрезвычайную эпидемическую угрозу", — подчеркнула она. В компании отметили, что запатентованный набор реагентов уже используется в разработанной компанией тест-системе, которая широко применяется для диагностики COVID-19."С апреля 2020 года с помощью нашей системы выполнено уже свыше 2 миллионов тестов, что составляет более четверти всех лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на сегодняшний день в Москве", — приводится в сообщении комментарий управляющего партнера <a href="http://ria.ru/organization_Sistema/" target="_blank" data-auto="true">АФК "Система"</a> Артема Сиразутдинова.

https://realty.ria.ru/20200115/1563436639.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, афк "система", новости компаний - экономика