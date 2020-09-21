https://ria.ru/20200921/pozhar-1577573594.html
В московском ЦНИИ туберкулеза произошло возгорание
Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:33
2020-09-21T20:33
2020-09-21T20:33
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b51d452e9c3552225dad44beb4b9331d.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в туберкулезной больнице по адресу: Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20200918/pozhar-1577441092.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_59dc72189dbdaf28ba53ade3aa3a4bad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия