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В московском ЦНИИ туберкулеза произошло возгорание
Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:33
2020-09-21T20:33
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в туберкулезной больнице по адресу: Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20200918/pozhar-1577441092.html
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москва, происшествия

В московском ЦНИИ туберкулеза произошло возгорание

20:33 21.09.2020
758
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в туберкулезной больнице по адресу: Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов. Обстоятельства происшествия выясняются.
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