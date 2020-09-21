https://ria.ru/20200921/pozhar-1577573594.html

В московском ЦНИИ туберкулеза произошло возгорание

Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:33

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2020-09-21T20:33

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, его ликвидировали, из-за ЧП эвакуировали 35 пациентов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание в туберкулезной больнице по адресу: Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20200918/pozhar-1577441092.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия