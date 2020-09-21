Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/pozhar-1577533704.html
Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
Основные причины лесных пожаров в России — палы сухой травы и жара из-за изменения климата, рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:40
2020-09-21T10:54
сергей аноприенко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_0:111:3247:1937_1400x0_80_0_0_a6a52b1d32abf3c33346d2fe6cbb8838.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Основные причины лесных пожаров в России — палы сухой травы и жара из-за изменения климата, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosleskhoz/" target="_blank" data-auto="true">Рослесхоза</a> <a href="http://ria.ru/person_-sergey-anoprienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аноприенко</a>."Поджигают сильнее, климатические изменения мы видим налицо", — сказал он.Аноприенко уточнил, что речь идет о палах сухой травы, когда огонь перекидывается на лес, и о температурных рекордах в некоторых арктических регионах страны, где в 2020 году температура воздуха достигала 35-40 градусов.По словам главы Рослесхоза, в этом году очагов лесных пожаров зафиксировано больше по сравнению с прошлым годом — 14 тысяч.Аноприенко напомнил, что в 2019 году площадь, пройденная пожаром, составила более 10 миллионов гектаров. Площадь погибшего леса при этом составила не более 200 тысяч гектаров. На текущий момент огонь прошел более 8,5 млн гектаров. Итоги потерь леса подведут в 2021 году, уточнил он.
https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_9ab7c9dd63e3ef7071150c9b4ebe8708.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аноприенко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия

Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров

10:40 21.09.2020 (обновлено: 10:54 21.09.2020)
126
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Основные причины лесных пожаров в России — палы сухой травы и жара из-за изменения климата, рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
"Поджигают сильнее, климатические изменения мы видим налицо", — сказал он.
Аноприенко уточнил, что речь идет о палах сухой травы, когда огонь перекидывается на лес, и о температурных рекордах в некоторых арктических регионах страны, где в 2020 году температура воздуха достигала 35-40 градусов.
По словам главы Рослесхоза, в этом году очагов лесных пожаров зафиксировано больше по сравнению с прошлым годом — 14 тысяч.
Аноприенко напомнил, что в 2019 году площадь, пройденная пожаром, составила более 10 миллионов гектаров. Площадь погибшего леса при этом составила не более 200 тысяч гектаров. На текущий момент огонь прошел более 8,5 млн гектаров. Итоги потерь леса подведут в 2021 году, уточнил он.
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:06
Мишустин оценил ситуацию с лесными пожарами в регионах
010331
Обсудить1
Сергей АноприенкоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Происшествия
Рекомендуем
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
Коронавирус COVID-19
В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
Владимир Солодов
Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Врач скорой помощи
В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
Симферопольское водохранилище
В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
Археологи обнаружили в Саккаре еще 14 саркофагов
В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Врачи во время обхода в госпитале
В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
Филе трески
Роскачество повторно проверило филе трески
Врач и пациенты в отделении реанимации
В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
Туристы в Акрополе, Афины
В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния