https://ria.ru/20200921/pozhar-1577533704.html

Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров

Основные причины лесных пожаров в России — палы сухой травы и жара из-за изменения климата, рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:40

2020-09-21T10:40

2020-09-21T10:54

сергей аноприенко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Основные причины лесных пожаров в России — палы сухой травы и жара из-за изменения климата, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosleskhoz/" target="_blank" data-auto="true">Рослесхоза</a> <a href="http://ria.ru/person_-sergey-anoprienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аноприенко</a>."Поджигают сильнее, климатические изменения мы видим налицо", — сказал он.Аноприенко уточнил, что речь идет о палах сухой травы, когда огонь перекидывается на лес, и о температурных рекордах в некоторых арктических регионах страны, где в 2020 году температура воздуха достигала 35-40 градусов.По словам главы Рослесхоза, в этом году очагов лесных пожаров зафиксировано больше по сравнению с прошлым годом — 14 тысяч.Аноприенко напомнил, что в 2019 году площадь, пройденная пожаром, составила более 10 миллионов гектаров. Площадь погибшего леса при этом составила не более 200 тысяч гектаров. На текущий момент огонь прошел более 8,5 млн гектаров. Итоги потерь леса подведут в 2021 году, уточнил он.

https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аноприенко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия