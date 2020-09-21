https://ria.ru/20200921/poteplenie-1577561414.html

Москвичам пообещали резкое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о наступлении бабьего лета в Москве. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:03

2020-09-21T17:03

2020-09-21T17:53

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> рассказал о наступлении бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Он отметил, что со вторника дневные температуры станут "практически летними" и будут превышать норму на пять и более градусов. По его словам, к выходным может потеплеть до 25 градусов."Как и положено после периода похолодания, наступает настоящее бабье лето. И оно продлится до конца недели. Установится замечательная погода: солнечная, сухая", — сказал синоптик в комментарии <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете".</a>Он уточнил, что ночные температуры будут больше напоминать об осени и останутся на уровне от четырех до 11 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pogoda-1577486339.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество