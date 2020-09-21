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Москвичам пообещали резкое потепление
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о наступлении бабьего лета в Москве. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:03
2020-09-21T17:53
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> рассказал о наступлении бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Он отметил, что со вторника дневные температуры станут "практически летними" и будут превышать норму на пять и более градусов. По его словам, к выходным может потеплеть до 25 градусов."Как и положено после периода похолодания, наступает настоящее бабье лето. И оно продлится до конца недели. Установится замечательная погода: солнечная, сухая", — сказал синоптик в комментарии <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете".</a>Он уточнил, что ночные температуры будут больше напоминать об осени и останутся на уровне от четырех до 11 градусов.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичам пообещали резкое потепление

17:03 21.09.2020 (обновлено: 17:53 21.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о наступлении бабьего лета в Москве.
Он отметил, что со вторника дневные температуры станут "практически летними" и будут превышать норму на пять и более градусов. По его словам, к выходным может потеплеть до 25 градусов.
"Как и положено после периода похолодания, наступает настоящее бабье лето. И оно продлится до конца недели. Установится замечательная погода: солнечная, сухая", — сказал синоптик в комментарии "Российской газете".
Он уточнил, что ночные температуры будут больше напоминать об осени и останутся на уровне от четырех до 11 градусов.
Золотая осень в Кусково - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 17:12
"Идеальная погода" близко. Синоптик привел дату прихода бабьего лета в РФ
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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