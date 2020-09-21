https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html

В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель МГЛУ

Преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова госпитализирована в первую городскую больницу после ДТП на Остоженке, сообщили РИА Новости в учебном заведении. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:33

2020-09-21T18:33

2020-09-21T18:33

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Преподаватель <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet" target="_blank">МГЛУ </a>Надежда Тухтарова госпитализирована в первую городскую больницу после ДТП на Остоженке, сообщили РИА Новости в учебном заведении.Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека."Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу", - рассказали в PR-отделе университета, уточнив, что не располагают данными о состоянии женщины.Надежда Тухтарова является старшим преподавателем кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук, следует из данных, размещенных на сайте МГЛУ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/dtp-1577566564.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия