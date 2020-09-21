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https://ria.ru/20200921/posobiya-1577532300.html
Приморье получило 1,6 миллиарда рублей на пособия для детей до семи лет
Власти Приморья получили дополнительно 1,6 миллиарда рублей на новую выплату семьям с низкими доходами с детьми от трех до семи лет, сообщает правительство... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:25
2020-09-21T10:25
владимир путин
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Власти Приморья получили дополнительно 1,6 миллиарда рублей на новую выплату семьям с низкими доходами с детьми от трех до семи лет, сообщает правительство региона."Приморью направили дополнительные 1,6 миллиарда рублей на новую демографическую выплату. Материальную поддержку получают семьи с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия составляет 7,2 тысячи рублей на каждого ребенка", - говорится в сообщении.В министерстве труда и социальной политики края отметили, что выплаты поступят на счета семей до конца сентября.Получателями новой меры поддержки от государства в Приморье уже стали 32,8 тысячи семей, где воспитывают 38,7 тысячи детей. С июня на выплаты направили около 2,1 миллиарда рублей.Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.В Приморье действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
https://ria.ru/20200921/posobie-1577527085.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/mishustin-1576610192.html
приморский край
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владимир путин, приморский край, общество

Приморье получило 1,6 миллиарда рублей на пособия для детей до семи лет

10:25 21.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Власти Приморья получили дополнительно 1,6 миллиарда рублей на новую выплату семьям с низкими доходами с детьми от трех до семи лет, сообщает правительство региона.
"Приморью направили дополнительные 1,6 миллиарда рублей на новую демографическую выплату. Материальную поддержку получают семьи с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия составляет 7,2 тысячи рублей на каждого ребенка", - говорится в сообщении.
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В министерстве труда и социальной политики края отметили, что выплаты поступят на счета семей до конца сентября.
Получателями новой меры поддержки от государства в Приморье уже стали 32,8 тысячи семей, где воспитывают 38,7 тысячи детей. С июня на выплаты направили около 2,1 миллиарда рублей.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
В Приморье действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
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