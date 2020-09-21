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Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
2020-09-21T08:00
польша
реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском
катастрофа польского самолета под смоленском
расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском
авторы
мнение - авторы
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<a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров, несших смену в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда при посадке разбился спецборт <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> с президентом Польши <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> и 87 видными нотаблями Речи Посполитой — политиками, генералами, князьями церкви и общественниками.Уникальность катастрофы — никогда до, и никогда после, и ни в какой стране разбившийся борт № 1 не уносил на тот свет практически всю политическую верхушку — сразу породила и до сих порождает большой мощи конспирологические теории. Порой весьма экзотические. Заложенная в самолет термобарическая бомба (простой было недостаточно), искусственный туман, созданный властями России, а также гелий, распыленный под <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, который должен был уменьшить подъемную силу авиаборта. Или совсем просто: авиадиспетчеры в Смоленске загнали самолет в густой туман и там взорвали (зачем еще туман, непонятно, адская машина произведет свое действие даже и при безоблачном небе).В разработке версий приняли участие два тяжелых параноика. Бывший советник президента России А. Н. Илларионов и бывший военный министр РП <a href="http://ria.ru/person_Antoni_Macerevich/" target="_blank" data-auto="true">Антоний Мацеревич</a>. Поскольку паранойя — страшная и неизлечимая болезнь, плоды их трудов были самыми впечатляющими.Кроме всего прочего, сказался и польский гонор. Он и вообще-то весьма велик, а тут по нему был нанесен крайне болезненный удар.Экипаж борта № 1 был недостаточно слетан и недостаточно тренирован. Он также был деморализован. Полтора года назад, в августе 2008 года, над Грузией Качиньский также требовал лететь, куда он скажет, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Тогдашний командир президентского самолета, памятуя о том, что в воздухе он первый после Бога, отказался подвергать машину и пассажиров опасности, за что был отстранен от полетов. Его судьба была памятна капитану Протасюку, сидевшему за штурвалом 10 апреля 2010 годаВ критический момент посадки ею решил поруководить командующий ВВС РП генерал Бласик. Черный ящик сохранил его энергический приказ: "Садись, курва!"Это не считая того, что видимость при посадке была хуже некуда — сплошное молоко, а заштатный аэродром не имел приборов посадки в сложных метеоусловиях. Обо всем этом "земля" сообщила борту 101 и велела уходить на запасной аэродром, но очевидно, Качиньский решил действовать по Плутарху — "Смелей, ты везешь Цезаря и его счастье!" Кормчий повиновался — и привез.Признать, что в абсолютно нелетную погоду в небе над Смоленском находился летучий кабак и спасти его могло только чудо, к несчастью, не случившееся, — это было бы слишком болезненно для гоноровых панов. Параноидальные версии больше грели и греют национальное самолюбие.Поэтому и десять с лишним лет спустя панам пришла в голову идея, что варево надо разогревать и далее, для чего нужно арестовать диспетчеров.Конечно, до прямого требования выдачи они еще не дошли. Очевидно, понимая, каков будет ответ Москвы. "Накося выкуси" — не слишком приятно для раскаленного гонора.Поэтому речь идет об охоте на территории третьих стран. Как указали польские инстанции, страны, приверженные свободе и демократии, несомненно, передадут диспетчеров Польше, если те вдруг окажутся на территории свободолюбивых государств. Например, на отдыхе.Здесь, правда, есть две проблемы. Во-первых, мы не знаем (и уж паны точно не знают), какие сейчас обстоятельства у диспетчеров. Здоровье (за десять лет все мы не молодеем), достаток, позволяющий — или не позволяющий — ездить по заграницам etc. Во-вторых, сейчас границы закрыты и не известно на сколько. Даже если диспетчеры рады поехать на курорт, а оттуда в дефензиву, у них нет (как и у всех нас) на то возможности. Разве что паны намерены играть в долгую. Через пять или десять лет границы, возможно, откроются — и тогда хитрый план сработает.Но скорее всего, дело даже не в диспетчерах, а в наблюдении У. Черчилля, назвавшего Польшу "гиеной Восточной Европы". Он имел в виду, что при возможности (действительной или только кажущейся) что-нибудь безнаказанно урвать или просто как-нибудь отплясаться (как рыцарственные поляки отплясывались в 1945 году при зверской депортации немецких женщин, детей и стариков), Польша не преминет это сделать.Но сейчас именно такой момент — по крайней мере, для иллюзий. Евроструктуры настолько увлечены аферой Навального, что потеряли всякое чувство меры. Что стоит одна только рекомендация Европарламента разорять всякую коммерческую структуру в России, на которую укажет Навальный. Просто укажет, а мы знаем, как он указывал.При том раже — "Разорю! Не потерплю!", — в котором сейчас находятся европейцы, немудрено, что в Варшаве решили: "Сейчас можно все. Время благоприятное".
https://ria.ru/20200801/1575252637.html
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html
https://ria.ru/20200918/polsha-1577419795.html
https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html
В связи с постоянными попытками польских властей перевалить вину с больных голов на российские, надо ввести ответные санкции: до признания польскими властями выводов собственной комиссии запретить им любые посещения мемориалов под Смоленском.
31
Современный мир интересен. Маски сброшены, иллюзии исчезли. Взаимодействовать с партнёрами стало сложнее, но зато их намерения стали очевиднее. И нашим политикам теперь не прикрыться. Друзей и раньше не было, но сейчас за эту «дружбу» не спрячешься.
25
8
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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польша, реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском, катастрофа польского самолета под смоленском, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, авторы, мнение - авторы

Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию

08:00 21.09.2020
21092
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
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Максим Соколов
Максим Соколов
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Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров, несших смену в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда при посадке разбился спецборт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и 87 видными нотаблями Речи Посполитой — политиками, генералами, князьями церкви и общественниками.
Уникальность катастрофы — никогда до, и никогда после, и ни в какой стране разбившийся борт № 1 не уносил на тот свет практически всю политическую верхушку — сразу породила и до сих порождает большой мощи конспирологические теории. Порой весьма экзотические. Заложенная в самолет термобарическая бомба (простой было недостаточно), искусственный туман, созданный властями России, а также гелий, распыленный под Смоленском, который должен был уменьшить подъемную силу авиаборта. Или совсем просто: авиадиспетчеры в Смоленске загнали самолет в густой туман и там взорвали (зачем еще туман, непонятно, адская машина произведет свое действие даже и при безоблачном небе).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 12:36
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
В разработке версий приняли участие два тяжелых параноика. Бывший советник президента России А. Н. Илларионов и бывший военный министр РП Антоний Мацеревич. Поскольку паранойя — страшная и неизлечимая болезнь, плоды их трудов были самыми впечатляющими.
Кроме всего прочего, сказался и польский гонор. Он и вообще-то весьма велик, а тут по нему был нанесен крайне болезненный удар.
Экипаж борта № 1 был недостаточно слетан и недостаточно тренирован. Он также был деморализован. Полтора года назад, в августе 2008 года, над Грузией Качиньский также требовал лететь, куда он скажет, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Тогдашний командир президентского самолета, памятуя о том, что в воздухе он первый после Бога, отказался подвергать машину и пассажиров опасности, за что был отстранен от полетов. Его судьба была памятна капитану Протасюку, сидевшему за штурвалом 10 апреля 2010 года
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:47
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
В критический момент посадки ею решил поруководить командующий ВВС РП генерал Бласик. Черный ящик сохранил его энергический приказ: "Садись, курва!"
Это не считая того, что видимость при посадке была хуже некуда — сплошное молоко, а заштатный аэродром не имел приборов посадки в сложных метеоусловиях. Обо всем этом "земля" сообщила борту 101 и велела уходить на запасной аэродром, но очевидно, Качиньский решил действовать по Плутарху — "Смелей, ты везешь Цезаря и его счастье!" Кормчий повиновался — и привез.
Признать, что в абсолютно нелетную погоду в небе над Смоленском находился летучий кабак и спасти его могло только чудо, к несчастью, не случившееся, — это было бы слишком болезненно для гоноровых панов. Параноидальные версии больше грели и греют национальное самолюбие.
Поэтому и десять с лишним лет спустя панам пришла в голову идея, что варево надо разогревать и далее, для чего нужно арестовать диспетчеров.
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародован - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:42Акценты
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Конечно, до прямого требования выдачи они еще не дошли. Очевидно, понимая, каков будет ответ Москвы. "Накося выкуси" — не слишком приятно для раскаленного гонора.
Поэтому речь идет об охоте на территории третьих стран. Как указали польские инстанции, страны, приверженные свободе и демократии, несомненно, передадут диспетчеров Польше, если те вдруг окажутся на территории свободолюбивых государств. Например, на отдыхе.
Здесь, правда, есть две проблемы. Во-первых, мы не знаем (и уж паны точно не знают), какие сейчас обстоятельства у диспетчеров. Здоровье (за десять лет все мы не молодеем), достаток, позволяющий — или не позволяющий — ездить по заграницам etc. Во-вторых, сейчас границы закрыты и не известно на сколько. Даже если диспетчеры рады поехать на курорт, а оттуда в дефензиву, у них нет (как и у всех нас) на то возможности. Разве что паны намерены играть в долгую. Через пять или десять лет границы, возможно, откроются — и тогда хитрый план сработает.
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 06:17
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Но скорее всего, дело даже не в диспетчерах, а в наблюдении У. Черчилля, назвавшего Польшу "гиеной Восточной Европы". Он имел в виду, что при возможности (действительной или только кажущейся) что-нибудь безнаказанно урвать или просто как-нибудь отплясаться (как рыцарственные поляки отплясывались в 1945 году при зверской депортации немецких женщин, детей и стариков), Польша не преминет это сделать.
Но сейчас именно такой момент — по крайней мере, для иллюзий. Евроструктуры настолько увлечены аферой Навального, что потеряли всякое чувство меры. Что стоит одна только рекомендация Европарламента разорять всякую коммерческую структуру в России, на которую укажет Навальный. Просто укажет, а мы знаем, как он указывал.
При том раже — "Разорю! Не потерплю!", — в котором сейчас находятся европейцы, немудрено, что в Варшаве решили: "Сейчас можно все. Время благоприятное".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:00
Сергей Лавров: если бы не дело Навального, Запад придумал бы что-то еще
4692845159
Обсудить8
ПольшаРеакция Польши на доклад МАК о катастрофе Ту-154 под СмоленскомКатастрофа польского самолета под СмоленскомРасследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под СмоленскомАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
В связи с постоянными попытками польских властей перевалить вину с больных голов на российские, надо ввести ответные санкции: до признания польскими властями выводов собственной комиссии запретить им любые посещения мемориалов под Смоленском.
21 сентября, 09:12
НЧНиколай Черненко
3100000
Современный мир интересен. Маски сброшены, иллюзии исчезли. Взаимодействовать с партнёрами стало сложнее, но зато их намерения стали очевиднее. И нашим политикам теперь не прикрыться. Друзей и раньше не было, но сейчас за эту «дружбу» не спрячешься.
21 сентября, 08:45
Vlad IvanovVlad Ivanov
2310100
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