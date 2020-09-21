https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию

Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

польша

реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском

катастрофа польского самолета под смоленском

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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мнение - авторы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_0:23:1842:1059_1400x0_80_0_0_2ff32fec187cc79a1e99789d99fc6cac.jpg

<a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой. Варшавские правоохранители желают арестовать трех авиадиспетчеров, несших смену в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда при посадке разбился спецборт <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> с президентом Польши <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> и 87 видными нотаблями Речи Посполитой — политиками, генералами, князьями церкви и общественниками.Уникальность катастрофы — никогда до, и никогда после, и ни в какой стране разбившийся борт № 1 не уносил на тот свет практически всю политическую верхушку — сразу породила и до сих порождает большой мощи конспирологические теории. Порой весьма экзотические. Заложенная в самолет термобарическая бомба (простой было недостаточно), искусственный туман, созданный властями России, а также гелий, распыленный под <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, который должен был уменьшить подъемную силу авиаборта. Или совсем просто: авиадиспетчеры в Смоленске загнали самолет в густой туман и там взорвали (зачем еще туман, непонятно, адская машина произведет свое действие даже и при безоблачном небе).В разработке версий приняли участие два тяжелых параноика. Бывший советник президента России А. Н. Илларионов и бывший военный министр РП <a href="http://ria.ru/person_Antoni_Macerevich/" target="_blank" data-auto="true">Антоний Мацеревич</a>. Поскольку паранойя — страшная и неизлечимая болезнь, плоды их трудов были самыми впечатляющими.Кроме всего прочего, сказался и польский гонор. Он и вообще-то весьма велик, а тут по нему был нанесен крайне болезненный удар.Экипаж борта № 1 был недостаточно слетан и недостаточно тренирован. Он также был деморализован. Полтора года назад, в августе 2008 года, над Грузией Качиньский также требовал лететь, куда он скажет, рассудку вопреки, наперекор стихиям. Тогдашний командир президентского самолета, памятуя о том, что в воздухе он первый после Бога, отказался подвергать машину и пассажиров опасности, за что был отстранен от полетов. Его судьба была памятна капитану Протасюку, сидевшему за штурвалом 10 апреля 2010 годаВ критический момент посадки ею решил поруководить командующий ВВС РП генерал Бласик. Черный ящик сохранил его энергический приказ: "Садись, курва!"Это не считая того, что видимость при посадке была хуже некуда — сплошное молоко, а заштатный аэродром не имел приборов посадки в сложных метеоусловиях. Обо всем этом "земля" сообщила борту 101 и велела уходить на запасной аэродром, но очевидно, Качиньский решил действовать по Плутарху — "Смелей, ты везешь Цезаря и его счастье!" Кормчий повиновался — и привез.Признать, что в абсолютно нелетную погоду в небе над Смоленском находился летучий кабак и спасти его могло только чудо, к несчастью, не случившееся, — это было бы слишком болезненно для гоноровых панов. Параноидальные версии больше грели и греют национальное самолюбие.Поэтому и десять с лишним лет спустя панам пришла в голову идея, что варево надо разогревать и далее, для чего нужно арестовать диспетчеров.Конечно, до прямого требования выдачи они еще не дошли. Очевидно, понимая, каков будет ответ Москвы. "Накося выкуси" — не слишком приятно для раскаленного гонора.Поэтому речь идет об охоте на территории третьих стран. Как указали польские инстанции, страны, приверженные свободе и демократии, несомненно, передадут диспетчеров Польше, если те вдруг окажутся на территории свободолюбивых государств. Например, на отдыхе.Здесь, правда, есть две проблемы. Во-первых, мы не знаем (и уж паны точно не знают), какие сейчас обстоятельства у диспетчеров. Здоровье (за десять лет все мы не молодеем), достаток, позволяющий — или не позволяющий — ездить по заграницам etc. Во-вторых, сейчас границы закрыты и не известно на сколько. Даже если диспетчеры рады поехать на курорт, а оттуда в дефензиву, у них нет (как и у всех нас) на то возможности. Разве что паны намерены играть в долгую. Через пять или десять лет границы, возможно, откроются — и тогда хитрый план сработает.Но скорее всего, дело даже не в диспетчерах, а в наблюдении У. Черчилля, назвавшего Польшу "гиеной Восточной Европы". Он имел в виду, что при возможности (действительной или только кажущейся) что-нибудь безнаказанно урвать или просто как-нибудь отплясаться (как рыцарственные поляки отплясывались в 1945 году при зверской депортации немецких женщин, детей и стариков), Польша не преминет это сделать.Но сейчас именно такой момент — по крайней мере, для иллюзий. Евроструктуры настолько увлечены аферой Навального, что потеряли всякое чувство меры. Что стоит одна только рекомендация Европарламента разорять всякую коммерческую структуру в России, на которую укажет Навальный. Просто укажет, а мы знаем, как он указывал.При том раже — "Разорю! Не потерплю!", — в котором сейчас находятся европейцы, немудрено, что в Варшаве решили: "Сейчас можно все. Время благоприятное".

https://ria.ru/20200801/1575252637.html

https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html

https://ria.ru/20200918/polsha-1577419795.html

https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html

Николай Черненко В связи с постоянными попытками польских властей перевалить вину с больных голов на российские, надо ввести ответные санкции: до признания польскими властями выводов собственной комиссии запретить им любые посещения мемориалов под Смоленском. 31

Vlad Ivanov Современный мир интересен. Маски сброшены, иллюзии исчезли. Взаимодействовать с партнёрами стало сложнее, но зато их намерения стали очевиднее. И нашим политикам теперь не прикрыться. Друзей и раньше не было, но сейчас за эту «дружбу» не спрячешься. 25

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польша

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

польша, реакция польши на доклад мак о катастрофе ту-154 под смоленском, катастрофа польского самолета под смоленском, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, авторы, мнение - авторы