https://ria.ru/20200921/politsiya-1577554993.html

За считанные минуты: полицейские Владикавказа нашли потерявшегося ребенка

Участковые в кратчайшие сроки организовали поиски трехлетнего ребенка, заблудившегося во дворах жилых домов. Инцидент произошел 20 сентября во Владикавказе,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:39

2020-09-21T15:39

2020-09-21T16:12

хорошие новости

хорошие новости

республика северная осетия - алания

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владикавказ

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Участковые в кратчайшие сроки организовали поиски трехлетнего ребенка, заблудившегося во дворах жилых домов. Инцидент произошел 20 сентября во Владикавказе, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a>.По информации ведомства, уроженка Северной Осетии вышла с малолетним сыном Азаматом в магазин за покупками. Оказавшись на улице, ребенок выразил желание поиграть с детьми во дворе, пообещав, что дождется возвращения матери. Однако когда женщина вернулась с покупками к дому, Азамата на месте уже не было. Другие дети не заметили пропажи товарища, и отчаявшаяся мать обратилась за помощью к участковому.Узнав точный адрес места происшествия, полицейский незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего руководство и личный состав городской полиции были подняты по тревоге. В поиске приняли активное участие представители практически всех подразделений управления.Буквально через пять минут с момента прибытия наряда на место предполагаемой пропажи ребенка сотрудники ДПС обнаружили Азамата в одном из дворов. Заигравшийся с детворой мальчик не успел испугаться и осознать произошедшее. По словам полицейских, он и не предполагал, что его ищет мама."Мать ребенка адресовала сотрудникам МВД по РСО-Алания слова огромной благодарности за то, что среагировали максимально оперативно и слаженно. Особые слова признательности жительница республики адресовала руководству республиканского полицейского ведомства за достойных сотрудников, поистине профессионалов своего дела, неравнодушных, отзывчивых, готовых в любую секунду приложить максимум усилий, чтобы помочь людям, находящимся в трудной ситуации", — отметили в пресс-службе МВД России.

https://ria.ru/20200830/politsiya-1576383415.html

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владикавказ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика северная осетия - алания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владикавказ