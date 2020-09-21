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Хорошие новости
https://ria.ru/20200921/politsiya-1577554993.html
За считанные минуты: полицейские Владикавказа нашли потерявшегося ребенка
Участковые в кратчайшие сроки организовали поиски трехлетнего ребенка, заблудившегося во дворах жилых домов. Инцидент произошел 20 сентября во Владикавказе,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:39
2020-09-21T16:12
хорошие новости
хорошие новости
республика северная осетия - алания
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владикавказ
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Участковые в кратчайшие сроки организовали поиски трехлетнего ребенка, заблудившегося во дворах жилых домов. Инцидент произошел 20 сентября во Владикавказе, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a>.По информации ведомства, уроженка Северной Осетии вышла с малолетним сыном Азаматом в магазин за покупками. Оказавшись на улице, ребенок выразил желание поиграть с детьми во дворе, пообещав, что дождется возвращения матери. Однако когда женщина вернулась с покупками к дому, Азамата на месте уже не было. Другие дети не заметили пропажи товарища, и отчаявшаяся мать обратилась за помощью к участковому.Узнав точный адрес места происшествия, полицейский незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего руководство и личный состав городской полиции были подняты по тревоге. В поиске приняли активное участие представители практически всех подразделений управления.Буквально через пять минут с момента прибытия наряда на место предполагаемой пропажи ребенка сотрудники ДПС обнаружили Азамата в одном из дворов. Заигравшийся с детворой мальчик не успел испугаться и осознать произошедшее. По словам полицейских, он и не предполагал, что его ищет мама."Мать ребенка адресовала сотрудникам МВД по РСО-Алания слова огромной благодарности за то, что среагировали максимально оперативно и слаженно. Особые слова признательности жительница республики адресовала руководству республиканского полицейского ведомства за достойных сотрудников, поистине профессионалов своего дела, неравнодушных, отзывчивых, готовых в любую секунду приложить максимум усилий, чтобы помочь людям, находящимся в трудной ситуации", — отметили в пресс-службе МВД России.
https://ria.ru/20200830/politsiya-1576383415.html
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владикавказ
РИА Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, республика северная осетия - алания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владикавказ

За считанные минуты: полицейские Владикавказа нашли потерявшегося ребенка

15:39 21.09.2020 (обновлено: 16:12 21.09.2020)
2266
© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Участковые в кратчайшие сроки организовали поиски трехлетнего ребенка, заблудившегося во дворах жилых домов. Инцидент произошел 20 сентября во Владикавказе, сообщили в пресс-службе МВД России.
По информации ведомства, уроженка Северной Осетии вышла с малолетним сыном Азаматом в магазин за покупками. Оказавшись на улице, ребенок выразил желание поиграть с детьми во дворе, пообещав, что дождется возвращения матери. Однако когда женщина вернулась с покупками к дому, Азамата на месте уже не было. Другие дети не заметили пропажи товарища, и отчаявшаяся мать обратилась за помощью к участковому.

"Двадцатого сентября 2020 года участковому уполномоченному младшему лейтенанту полиции Аслану Дегоеву на служебный мобильный телефон поступил тревожный звонок. На другом конце провода женщина в слезах просила о помощи, повторяя одну и ту же фразу: "У меня пропал ребенок!" — говорится в сообщении.

Узнав точный адрес места происшествия, полицейский незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего руководство и личный состав городской полиции были подняты по тревоге. В поиске приняли активное участие представители практически всех подразделений управления.
Буквально через пять минут с момента прибытия наряда на место предполагаемой пропажи ребенка сотрудники ДПС обнаружили Азамата в одном из дворов. Заигравшийся с детворой мальчик не успел испугаться и осознать произошедшее. По словам полицейских, он и не предполагал, что его ищет мама.
Сотрудник ДПС с мальчиком и его мамой - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 08:00Хорошие новости
Татарстанских полицейских поблагодарили пирогом за спасение ребенка
"Мать ребенка адресовала сотрудникам МВД по РСО-Алания слова огромной благодарности за то, что среагировали максимально оперативно и слаженно. Особые слова признательности жительница республики адресовала руководству республиканского полицейского ведомства за достойных сотрудников, поистине профессионалов своего дела, неравнодушных, отзывчивых, готовых в любую секунду приложить максимум усилий, чтобы помочь людям, находящимся в трудной ситуации", — отметили в пресс-службе МВД России.
13700005
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Северная Осетия - АланияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владикавказ
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