https://ria.ru/20200921/politika-1577541852.html

Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:25

2020-09-21T12:25

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единый день голосования — 2020

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность.Выборы губернатора <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> прошли 11-13 сентября. На этот пост претендовали пять кандидатов. Победу одержал действующий губернатор Голубев ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), набрав 65,53% голосов избирателей. Второе место занял представитель КПРФ Евгений Бессонов с 17,63% голосов.Председатель областного избиркома Андрей Буров вручил Голубеву удостоверение о его избрании на должность губернатора Ростовской области."Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию РФ и федеральное законодательство, устав Ростовской области и областные законы, содействовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить народу", - произнес Голубев слова присяги во время торжественной церемонии в ростовском музыкальном театре.Затем он подписал указ о вступлении в должность. "В соответствии с Конституцией <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и уставом Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области", - сказал ведущий мероприятия.Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.

https://ria.ru/20200914/golubev-1576972607.html

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, василий голубев, ростовская область, политика