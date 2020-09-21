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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200921/politika-1577541852.html
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:25
2020-09-21T14:26
единый день голосования — 2020
россия
единая россия
василий голубев
ростовская область
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность.Выборы губернатора <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> прошли 11-13 сентября. На этот пост претендовали пять кандидатов. Победу одержал действующий губернатор Голубев ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), набрав 65,53% голосов избирателей. Второе место занял представитель КПРФ Евгений Бессонов с 17,63% голосов.Председатель областного избиркома Андрей Буров вручил Голубеву удостоверение о его избрании на должность губернатора Ростовской области."Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию РФ и федеральное законодательство, устав Ростовской области и областные законы, содействовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить народу", - произнес Голубев слова присяги во время торжественной церемонии в ростовском музыкальном театре.Затем он подписал указ о вступлении в должность. "В соответствии с Конституцией <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и уставом Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области", - сказал ведущий мероприятия.Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
https://ria.ru/20200914/golubev-1576972607.html
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html
россия
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россия, единая россия, василий голубев, ростовская область, политика

Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области

12:25 21.09.2020 (обновлено: 14:26 21.09.2020)
1449
© Пресс-служба губернатора Ростовской области / Перейти в фотобанкВасилий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
Василий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Пресс-служба губернатора Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность.
Выборы губернатора Ростовской области прошли 11-13 сентября. На этот пост претендовали пять кандидатов. Победу одержал действующий губернатор Голубев ("Единая Россия"), набрав 65,53% голосов избирателей. Второе место занял представитель КПРФ Евгений Бессонов с 17,63% голосов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:03
Биография Василия Голубева
Председатель областного избиркома Андрей Буров вручил Голубеву удостоверение о его избрании на должность губернатора Ростовской области.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию РФ и федеральное законодательство, устав Ростовской области и областные законы, содействовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить народу", - произнес Голубев слова присяги во время торжественной церемонии в ростовском музыкальном театре.
Затем он подписал указ о вступлении в должность. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и уставом Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области", - сказал ведущий мероприятия.
Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
Бюллетени проголосовавших на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 11:43
Эксперты: результаты голосования отражают запрос граждан на стабильность
2101027
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Единый день голосования — 2020РоссияЕдиная РоссияВасилий ГолубевРостовская областьПолитика
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