Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области
12:25 21.09.2020 (обновлено: 14:26 21.09.2020)
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© Пресс-служба губернатора Ростовской области / Перейти в фотобанкВасилий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
© Пресс-служба губернатора Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вновь победивший на выборах главы региона, в понедельник официально вступил в должность.
Выборы губернатора Ростовской области прошли 11-13 сентября. На этот пост претендовали пять кандидатов. Победу одержал действующий губернатор Голубев ("Единая Россия"), набрав 65,53% голосов избирателей. Второе место занял представитель КПРФ Евгений Бессонов с 17,63% голосов.
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Председатель областного избиркома Андрей Буров вручил Голубеву удостоверение о его избрании на должность губернатора Ростовской области.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию РФ и федеральное законодательство, устав Ростовской области и областные законы, содействовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить народу", - произнес Голубев слова присяги во время торжественной церемонии в ростовском музыкальном театре.
Затем он подписал указ о вступлении в должность. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и уставом Ростовской области Василий Юрьевич Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области", - сказал ведущий мероприятия.
Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
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