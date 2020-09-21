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https://ria.ru/20200921/polet-1577525980.html
Три страны Евросоюза выполнят наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу, сообщил... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:26
2020-09-21T10:33
россия
сергей рыжков
договор по открытому небу
дональд трамп
ту-154
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Совместная миссия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>, Франции и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank">Румынии</a> выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhkov/">Сергей Рыжков</a></u>.Его совершат с аэродрома Кубинка на румынском самолете АН-30 с 21 по 25 сентября. Как подчеркнул Рыжков, российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета над территорией страны и проследят за применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Самолет АН-30 относится к классу летательных аппаратов, которые не предназначены для использования оружия.В тех же числах российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Францией с аэродрома Орлеан-Бриси. Его выполнят на самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному маршруту под контролем французской стороны. Максимальная дальность полета составит 2078 километров. Договор по открытому небуДокумент подписали в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения. Россия неоднократно отвергала обвинения Соединенных Штатов. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
https://ria.ru/20200717/1574471454.html
https://ria.ru/20200818/1575893480.html
Надо из него выходить - те же Румыны штатам информацию сольют. Штаты в курсе про нас, мы про них - нет. А что творится у румын и французов, нам все равно - не противники ни разу
75
Три страны НАТО совершат над Россией разведывательный, а не наблюдательный полёт. Потом передадут всю собранную информацию в штаб НАТО.
49
8
россия
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, сергей рыжков, договор по открытому небу, дональд трамп, ту-154, москва, сша, в мире

Три страны Евросоюза выполнят наблюдательный полет над Россией

00:26 21.09.2020 (обновлено: 10:33 21.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПразднование дня воздушного флота РФ в Санкт-Петербурге
Празднование дня воздушного флота РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Его совершат с аэродрома Кубинка на румынском самолете АН-30 с 21 по 25 сентября. Как подчеркнул Рыжков, российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета над территорией страны и проследят за применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Самолет АН-30 относится к классу летательных аппаратов, которые не предназначены для использования оружия.
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В тех же числах российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Францией с аэродрома Орлеан-Бриси. Его выполнят на самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному маршруту под контролем французской стороны. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

Договор по открытому небу

Документ подписали в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения. Россия неоднократно отвергала обвинения Соединенных Штатов. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
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Обсудить8
РоссияСергей РыжковДоговор по открытому небуДональд ТрампТу-154МоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо из него выходить - те же Румыны штатам информацию сольют. Штаты в курсе про нас, мы про них - нет. А что творится у румын и французов, нам все равно - не противники ни разу
21 сентября, 01:04
Илья ГольдманИлья Гольдман
7100112
Три страны НАТО совершат над Россией разведывательный, а не наблюдательный полёт. Потом передадут всю собранную информацию в штаб НАТО.
21 сентября, 07:03
volfs900volfs900
4800010
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