https://ria.ru/20200921/polet-1577525980.html

Три страны Евросоюза выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу, сообщил... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T00:26

2020-09-21T00:26

2020-09-21T10:33

россия

сергей рыжков

договор по открытому небу

дональд трамп

ту-154

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Совместная миссия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>, Франции и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank">Румынии</a> выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhkov/">Сергей Рыжков</a></u>.Его совершат с аэродрома Кубинка на румынском самолете АН-30 с 21 по 25 сентября. Как подчеркнул Рыжков, российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета над территорией страны и проследят за применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Самолет АН-30 относится к классу летательных аппаратов, которые не предназначены для использования оружия.В тех же числах российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Францией с аэродрома Орлеан-Бриси. Его выполнят на самолете ТУ-154М ЛК-1 по согласованному маршруту под контролем французской стороны. Максимальная дальность полета составит 2078 километров. Договор по открытому небуДокумент подписали в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения. Россия неоднократно отвергала обвинения Соединенных Штатов. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

https://ria.ru/20200717/1574471454.html

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

Илья Гольдман Надо из него выходить - те же Румыны штатам информацию сольют. Штаты в курсе про нас, мы про них - нет. А что творится у румын и французов, нам все равно - не противники ни разу 75

volfs900 Три страны НАТО совершат над Россией разведывательный, а не наблюдательный полёт. Потом передадут всю собранную информацию в штаб НАТО. 49

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россия

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рыжков, договор по открытому небу, дональд трамп, ту-154, москва, сша, в мире