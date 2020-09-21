Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/pogoda-1577551027.html
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Сентябрь 2020 года в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:44
2020-09-21T14:44
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574758764_0:6:3002:1695_1400x0_80_0_0_43719fa17f46c07bc18831bd27f4446c.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Сентябрь 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> войдет в пятерку самых теплых за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a>."Сентябрь 2020 года войдет в число пяти самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году со средней месячной температурой воздуха 14,8 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала осени в столичном регионе не было заморозков, минимальная температура воздуха не опускалась ниже плюс 2 градусов.Отмечается, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму, на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% нормы, в МГУ сумма осадков составила 67,6 миллиметра, или 113% нормы."Самым ненастным (ветреным и дождливым) было 17 сентября, местам за день выпало более трети месячной нормы осадков. Последняя декада сентября вновь порадуется теплом и существенных осадков не обещает", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200921/osen-1577545316.html
https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574758764_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_ed151e907bf2149202fc39a94f036016.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

14:44 21.09.2020
4514
© РИА Новости / Алексей МайшевВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сентябрь 2020 года в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал "Метеоновости".
"Сентябрь 2020 года войдет в число пяти самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году со средней месячной температурой воздуха 14,8 градуса", - говорится в сообщении.
Московский планетарий - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 13:08РИА Наука
В московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая осень
Отмечается, что с начала осени в столичном регионе не было заморозков, минимальная температура воздуха не опускалась ниже плюс 2 градусов.
"Самая холодная ночь в столице пришлась на 16 сентября – в городе воздух остыл до 5,8 градуса. Но всем памятны и очень теплые деньки в начале месяца: в Москве было почти 25 градусов, в Коломне – 28. За две декады сентября средняя суточная температура воздуха в регионе превысила норму на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму, на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% нормы, в МГУ сумма осадков составила 67,6 миллиметра, или 113% нормы.
"Самым ненастным (ветреным и дождливым) было 17 сентября, местам за день выпало более трети месячной нормы осадков. Последняя декада сентября вновь порадуется теплом и существенных осадков не обещает", - говорится в сообщении.
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:08
Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
630021
Обсудить0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде Моспром-2020
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А.Вишневского, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Лищук
Александр Лищук: искусственные сердца научатся выращивать за 10 лет
Горбатый кит
В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки
Здание МИД России
Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Пульт дистанционного управления
Волин назвал главную задачу ТВ после пандемии
Главная улица Старого Дели
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Два российских МиГ-31 сопроводили британский самолет над Баренцевым морем
Василий Небензя
Василий Небензя: Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния