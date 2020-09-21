https://ria.ru/20200921/pogoda-1577551027.html

Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Сентябрь 2020 года в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:44

2020-09-21T14:44

2020-09-21T14:44

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Сентябрь 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> войдет в пятерку самых теплых за 140 лет истории метеонаблюдений, сообщает портал <a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Метеоновости"</a>."Сентябрь 2020 года войдет в число пяти самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году со средней месячной температурой воздуха 14,8 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала осени в столичном регионе не было заморозков, минимальная температура воздуха не опускалась ниже плюс 2 градусов.Отмечается, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму, на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% нормы, в МГУ сумма осадков составила 67,6 миллиметра, или 113% нормы."Самым ненастным (ветреным и дождливым) было 17 сентября, местам за день выпало более трети месячной нормы осадков. Последняя декада сентября вновь порадуется теплом и существенных осадков не обещает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200921/osen-1577545316.html

https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество