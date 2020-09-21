https://ria.ru/20200921/pogoda-1577535750.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Предстоящая неделя в Москве будет более комфортная, в дневные часы солнечная и все сутки до субботы без осадков, температура днем повысится до 22 градусов... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:07

2020-09-21T11:07

2020-09-21T11:13

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Предстоящая неделя в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет более комфортная, в дневные часы солнечная и все сутки до субботы без осадков, температура днем повысится до 22 градусов тепла, однако ждать бабье лето не приходится, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Предстоящая неделя в Москве будет сухой и довольно теплой ... Дневная температура сегодня 14-16, в последующие дни начнется адвекция теплого воздуха, во вторник уже максимальная температура составит плюс 19-21, в последующие дни до субботы включительно максимально 20-22. Ветер менее сильный, без порывов, поэтому погода будет более комфортная, в дневные часы солнечная и все сутки до субботы без осадков", - сообщила Позднякова.Синоптик отметила, что так как ночи стали длиннее, то воздух стал прохладнее, в Москве минимально около 10 градусов, по области от 5 до 11. Атмосферное давление в течение недели будет повышаться и к 26 сентября составит 755 миллиметров ртутного столба, что на 7-8 единиц выше нормы.Кроме того, Позднякова подчеркнула, что бабе лето в Москву уже не вернется."Сказать, что к нам вернется бабье лето - это неправильно, потому что у нас завтра День осеннего равноденствия и уже после этого говорить о лете нельзя, но то, что к нам вернется тепло - это действительно так", - заключила она.

https://ria.ru/20200918/son-1577418328.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество