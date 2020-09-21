https://ria.ru/20200921/poezda-1577546977.html

РЖД возобновят ежедневные поезда из Москвы в Калининград

РЖД с 30 сентября вновь сделают ежедневным фирменный поезд "Янтарь" между Калининградом и Москвой, сообщила компания. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:33

2020-09-21T13:33

2020-09-21T13:33

ржд

москва

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> РЖД с 30 сентября вновь сделают ежедневным фирменный поезд "Янтарь" между <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, сообщила компания.<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank">РЖД</a> с 6 апреля на фоне ситуации с коронавирусом отменяли пассажирские поезда между городами РФ и Калининградом. Они были возвращены с июля. В частности, поезд "Янтарь" курсировал через день. "С 30 сентября фирменный поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград - Москва вновь будет курсировать в ежедневном режиме. Продажи билетов открыты в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении.В настоящее время в сообщении с Калининградом также курсируют поезда № 80/79 Калининград - Санкт-Петербург и №359/360 Адлер - Калининград. Поезда идут транзитом через территорию <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, но на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется.РЖД напоминают, что в соответствии с достигнутыми договоренностями с МИД Литвы в поездах, курсирующих в сообщении с Калининградом, могут единовременно проезжать 200 пассажиров. В то же время продолжает действовать нота министерства иностранных дел республики, в соответствии с которой транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Транзитный проезд через территорию Литвы по шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещен.Дополнительно РЖД обращают внимание, что при осуществлении пограничного контроля на пограничных железнодорожных пунктах Литвы пропускаться через территорию республики будут только те граждане РФ, которые заранее заполнили в электронном виде анкету на сайте генконсульства Литвы в Калининграде, распечатали её и подписали.РЖД отмечают, что для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в поездах принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления состава в рейс проводится обязательная бесконтактная термометрия всех пассажиров. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).

https://ria.ru/20200827/rzhd-1576365255.html

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москва

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд, москва, калининград, общество