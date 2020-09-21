https://ria.ru/20200921/podzhog-1577561440.html

На Урале пьяный мужчина обиделся на знакомого и поджег его

Житель Свердловской области облил горючей жидкостью и поджег знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:03

2020-09-21T17:03

2020-09-21T17:03

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

алапаевск

свердловская область

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> облил горючей жидкостью и поджег знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья, сообщили журналистам в региональном следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и областном главке МВД.Инцидент произошел утром в воскресенье в городе <a href="http://ria.ru/location_Alapaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Алапаевск</a>. По версии следствия, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по улице Розы Люксембург вступил в конфликт со своим более старшим знакомым."На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии", - отметили в следственном управлении.Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. По делу назначен ряд судебных экспертиз, идут допросы, анализируется характеристика в отношении фигурантов этой истории, подчеркнули в ведомстве.Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, потерпевший мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. В указанный день он в компании знакомого и женщины, которая нравилась обоим, распивал спиртное."В состоянии алкогольного опьянения мужчины сами не заметили, как быстро дружественный фуршет превратился в конфликт из-за, как это часто водится, неосторожно брошенного слова, за которое в криминальной среде - да и не только - очень часто следуют разбирательства, зачастую с летальным исходом", - пояснил Горелых.Сотрудники полиции, принимавшие участие в розыске подозреваемого, устроили четыре засады в наиболее вероятных местах его появления, в том числе около дома, где все произошло. Именно на место происшествия вернулся злоумышленник ближе к вечеру того же дня, где его и задержали.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576057236.html

https://ria.ru/20200918/sud-1577456574.html

алапаевск

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), алапаевск, свердловская область, происшествия