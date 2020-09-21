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На Урале пьяный мужчина обиделся на знакомого и поджег его
Житель Свердловской области облил горючей жидкостью и поджег знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:03
2020-09-21T17:03
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
алапаевск
свердловская область
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> облил горючей жидкостью и поджег знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья, сообщили журналистам в региональном следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и областном главке МВД.Инцидент произошел утром в воскресенье в городе <a href="http://ria.ru/location_Alapaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Алапаевск</a>. По версии следствия, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по улице Розы Люксембург вступил в конфликт со своим более старшим знакомым."На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии", - отметили в следственном управлении.Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. По делу назначен ряд судебных экспертиз, идут допросы, анализируется характеристика в отношении фигурантов этой истории, подчеркнули в ведомстве.Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, потерпевший мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. В указанный день он в компании знакомого и женщины, которая нравилась обоим, распивал спиртное."В состоянии алкогольного опьянения мужчины сами не заметили, как быстро дружественный фуршет превратился в конфликт из-за, как это часто водится, неосторожно брошенного слова, за которое в криминальной среде - да и не только - очень часто следуют разбирательства, зачастую с летальным исходом", - пояснил Горелых.Сотрудники полиции, принимавшие участие в розыске подозреваемого, устроили четыре засады в наиболее вероятных местах его появления, в том числе около дома, где все произошло. Именно на место происшествия вернулся злоумышленник ближе к вечеру того же дня, где его и задержали.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576057236.html
https://ria.ru/20200918/sud-1577456574.html
алапаевск
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), алапаевск, свердловская область, происшествия

На Урале пьяный мужчина обиделся на знакомого и поджег его

17:03 21.09.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : СК РФ
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости. Житель Свердловской области облил горючей жидкостью и поджег знакомого из-за конфликта, возникшего во время застолья, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК и областном главке МВД.
Инцидент произошел утром в воскресенье в городе Алапаевск. По версии следствия, 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по улице Розы Люксембург вступил в конфликт со своим более старшим знакомым.
"На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии", - отметили в следственном управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. По делу назначен ряд судебных экспертиз, идут допросы, анализируется характеристика в отношении фигурантов этой истории, подчеркнули в ведомстве.
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Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевший мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. В указанный день он в компании знакомого и женщины, которая нравилась обоим, распивал спиртное.
"В состоянии алкогольного опьянения мужчины сами не заметили, как быстро дружественный фуршет превратился в конфликт из-за, как это часто водится, неосторожно брошенного слова, за которое в криминальной среде - да и не только - очень часто следуют разбирательства, зачастую с летальным исходом", - пояснил Горелых.
Сотрудники полиции, принимавшие участие в розыске подозреваемого, устроили четыре засады в наиболее вероятных местах его появления, в том числе около дома, где все произошло. Именно на место происшествия вернулся злоумышленник ближе к вечеру того же дня, где его и задержали.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)АлапаевскСвердловская областьПроисшествия
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