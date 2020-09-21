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Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок
Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать сто тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:46
2020-09-21T12:46
новосибирск
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Депутат горсовета <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank">Новосибирска</a> Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать сто тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает это попрошайничеством, а в негативной реакции на пост видит работу недоброжелателей.В соцсетях "<a href="https://vk.com/id99706900" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта — собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около ста тысяч рублей. Депутат попросила помочь ей купить печь, так как "сама себе эту штуку ну точно" не купит, "просто рука не поднимется", и оставила номер банковской карты. Пост вызвал массу негативных комментариев.Депутат признала, что не ожидала такой реакции на ее пост, но заверила, что для нее это не проблема и к негативным комментариям она относится спокойно.Пинус также отметила, что личного дохода у нее нет, депутатской работой она, как и 90 процентов депутатов горсовета, занимается бесплатно. При этом она считает, что упрекнуть ее как депутата в плохой работе "рука не поднимется и язык не поднимется".Наталья Пинус на прошедших 13 сентября выборах в Совет депутатов Новосибирска по своему округу 45 (новосибирский Академгородок) набрала 3901 голос (52,32 процента), тогда как ее ближайший конкурент Ерлан Байжанов — 1666 (22,34 процента). Пинус независимый депутат, она не входит ни в одно депутатское объединение. Первая сессия нового созыва городского парламента состоится 25 сентября.
https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html
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новосибирск, общество

Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

11:46 21.09.2020 (обновлено: 12:46 21.09.2020)
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© Фото : Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссияНаталья Пинус
Наталья Пинус - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать сто тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает это попрошайничеством, а в негативной реакции на пост видит работу недоброжелателей.
В соцсетях "ВКонтакте" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта — собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около ста тысяч рублей. Депутат попросила помочь ей купить печь, так как "сама себе эту штуку ну точно" не купит, "просто рука не поднимется", и оставила номер банковской карты. Пост вызвал массу негативных комментариев.
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"Это не попрошайничество, это просто обращение на личной странице к друзьям. Я регулярно вижу подобные обращения на страницах моих друзей в их дни рождения… Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет, и что я обращаюсь к своим друзьям с просьбой о помощи… Не понимаю, в каком моменте это может вызвать какие-то отрицательные коннотации, кроме того, если специально заниматься какими-то "разгонками", — сказала Пинус РИА Новости.
Депутат признала, что не ожидала такой реакции на ее пост, но заверила, что для нее это не проблема и к негативным комментариям она относится спокойно.
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"Только что у меня прошли выборы, они прошли более чем успешно. Мой результат максимальный во всем Новосибирске. Я показала своим избирателям то, что было сделано мной за пять лет, пока я была депутатом, я провела очень много встреч во дворах с людьми. Мы оформили большой объем наказов, сформирована программа. Действительно, я нахожусь сейчас в такой активной фазе и высоком рейтинге. Понимаю, что кому-то это, может быть, не очень нравится, и начинаются какие-то хайповые вещи. Я наблюдаю за тем, что происходит в соцсетях. Для меня очевидно, что это специально какие-то сформированные обращения людей в мой адрес", — сказала она.
Пинус также отметила, что личного дохода у нее нет, депутатской работой она, как и 90 процентов депутатов горсовета, занимается бесплатно. При этом она считает, что упрекнуть ее как депутата в плохой работе "рука не поднимется и язык не поднимется".
Наталья Пинус на прошедших 13 сентября выборах в Совет депутатов Новосибирска по своему округу 45 (новосибирский Академгородок) набрала 3901 голос (52,32 процента), тогда как ее ближайший конкурент Ерлан Байжанов — 1666 (22,34 процента). Пинус независимый депутат, она не входит ни в одно депутатское объединение. Первая сессия нового созыва городского парламента состоится 25 сентября.
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