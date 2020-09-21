https://ria.ru/20200921/podarok-1577538849.html

Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать сто тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:46

2020-09-21T11:46

2020-09-21T12:46

новосибирск

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Депутат горсовета <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank">Новосибирска</a> Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать сто тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает это попрошайничеством, а в негативной реакции на пост видит работу недоброжелателей.В соцсетях "<a href="https://vk.com/id99706900" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта — собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около ста тысяч рублей. Депутат попросила помочь ей купить печь, так как "сама себе эту штуку ну точно" не купит, "просто рука не поднимется", и оставила номер банковской карты. Пост вызвал массу негативных комментариев.Депутат признала, что не ожидала такой реакции на ее пост, но заверила, что для нее это не проблема и к негативным комментариям она относится спокойно.Пинус также отметила, что личного дохода у нее нет, депутатской работой она, как и 90 процентов депутатов горсовета, занимается бесплатно. При этом она считает, что упрекнуть ее как депутата в плохой работе "рука не поднимется и язык не поднимется".Наталья Пинус на прошедших 13 сентября выборах в Совет депутатов Новосибирска по своему округу 45 (новосибирский Академгородок) набрала 3901 голос (52,32 процента), тогда как ее ближайший конкурент Ерлан Байжанов — 1666 (22,34 процента). Пинус независимый депутат, она не входит ни в одно депутатское объединение. Первая сессия нового созыва городского парламента состоится 25 сентября.

https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html

https://ria.ru/20200911/deputat-1577112794.html

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, общество