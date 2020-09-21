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Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается налогом. А вот от РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:07
2020-09-21T10:28
егор редин
банки
налоги
деньги
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nalogi/" target="_blank">налогом</a>. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками, лучше воздержаться, рассказал агентству <a href="http://1prime.ru/finance/20200921/832043809.html" target="_blank">Прайм</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
ну все, теперь когда будут взятку давать будут писать дарение, а то просто раньше до этой статьи всегда взятка писали судя по всему
47
И вновь "эксперт", ребята где вы их берете.....
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РИА Новости
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егор редин, банки, налоги, деньги, общество

Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту

02:07 21.09.2020 (обновлено: 10:28 21.09.2020)
16858
© Fotolia / Ivan KrukПеревод
Перевод - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Fotolia / Ivan Kruk
Перевод. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается налогом. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками, лучше воздержаться, рассказал агентству Прайм управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются", — отметил он.

16068521127
Обсудить11
Егор РединБанкиНалогиДеньгиОбщество
Популярные комментарии
ну все, теперь когда будут взятку давать будут писать дарение, а то просто раньше до этой статьи всегда взятка писали судя по всему
21 сентября, 02:32
НЕНиколай Ефимов
4420001
И вновь "эксперт", ребята где вы их берете.....
21 сентября, 06:05
АЕАлексей Евменов
2880100
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