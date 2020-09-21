https://ria.ru/20200921/perevod-1577470526.html
Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается налогом. А вот от РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:07
2020-09-21T02:07
2020-09-21T10:28
егор редин
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налоги
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nalogi/" target="_blank">налогом</a>. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками, лучше воздержаться, рассказал агентству <a href="http://1prime.ru/finance/20200921/832043809.html" target="_blank">Прайм</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Николай Ефимов
ну все, теперь когда будут взятку давать будут писать дарение, а то просто раньше до этой статьи всегда взятка писали судя по всему
47
Алексей Евменов
И вновь "эксперт", ребята где вы их берете.....
37
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор редин, банки, налоги, деньги, общество