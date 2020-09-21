https://ria.ru/20200921/perevod-1577470526.html

Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту

Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается налогом. А вот от РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T02:07

2020-09-21T02:07

2020-09-21T10:28

егор редин

банки

налоги

деньги

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Лучше всего в графе "назначение платежа" набрать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок, поскольку такой доход не облагается <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nalogi/" target="_blank">налогом</a>. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками, лучше воздержаться, рассказал агентству <a href="http://1prime.ru/finance/20200921/832043809.html" target="_blank">Прайм</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Николай Ефимов ну все, теперь когда будут взятку давать будут писать дарение, а то просто раньше до этой статьи всегда взятка писали судя по всему 47

Алексей Евменов И вновь "эксперт", ребята где вы их берете..... 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, банки, налоги, деньги, общество