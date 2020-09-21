https://ria.ru/20200921/peresadka-1577526842.html
Врачи из госпиталя имени Вишневского займутся пересадкой лиц
Военный госпиталь имени Вишневского получил лицензию на проведение операций по трансплантации органов и намерен заняться сложнейшими операциями, вплоть до... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T03:20
2020-09-21T03:20
2020-09-21T03:20
александр лищук
россия
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Военный госпиталь имени Вишневского получил лицензию на проведение операций по трансплантации органов и намерен заняться сложнейшими операциями, вплоть до пересадки лица, рассказал в интервью РИА Новости начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А. Вишневского, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lischuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лищук</a>.В этой связи в госпитале формируется специализированное отделение трансплантации сердца, органов и тканей. "Я бы хотел, чтобы мы занимались не только сердцем, но в наше ведение входили бы печень, почки, трансплантация пальцев рук, вплоть до трансплантации лица", - сказал Лищук.На первом этапе госпиталь планирует выйти на 50 подобных операций в год, рассказал врач.Всего, по его словам, в России около тысячи человек стоит в очереди на трансплантацию различных органов, а срок ожидания достигает трех лет.
https://ria.ru/20200920/vystavka-1577498895.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лищук, россия, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, москва, общество