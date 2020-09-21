ЛНР потребовала от Киева провести проверку из-за нарушения перемирия
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики потребовала от Киева провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных мер по перемирию в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики после недели тишины открыли огонь из гранатомета в направлении подконтрольного республике села Калиновка.
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"С начала текущих суток боевики ВСУ в очередной раз нарушили второй пункт дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, совершив огневую провокацию… Требуем от украинской стороны провести разбирательство по факту открытого игнорирования командованием 24 бригады (ВС Украины - ред.) ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня", - заявил Осадчий.
По словам официального представителя оборонного ведомства республики, так как выстрел был неприцельным и не нес опасности для жизни сотрудников Народной милиции и мирных жителей, ответный огонь не открывался.
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"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте", - дополнен Осадчий.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.