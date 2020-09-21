https://ria.ru/20200921/peremirie-1577530165.html

ЛНР потребовала от Киева провести проверку из-за нарушения перемирия

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики потребовала от Киева провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:23

2020-09-21T09:23

2020-09-21T09:23

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Народная милиция самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> потребовала от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных мер по перемирию в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> со стороны украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики после недели тишины открыли огонь из гранатомета в направлении подконтрольного республике села Калиновка."С начала текущих суток боевики ВСУ в очередной раз нарушили второй пункт дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, совершив огневую провокацию… Требуем от украинской стороны провести разбирательство по факту открытого игнорирования командованием 24 бригады (<a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> - ред.) ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня", - заявил Осадчий.По словам официального представителя оборонного ведомства республики, так как выстрел был неприцельным и не нес опасности для жизни сотрудников Народной милиции и мирных жителей, ответный огонь не открывался."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> оперативно уведомлена о данном факте", - дополнен Осадчий.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200919/donbass-1577482480.html

https://ria.ru/20200915/donbass-1577273105.html

донбасс

луганская народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире