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ЛНР потребовала от Киева провести проверку из-за нарушения перемирия
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики потребовала от Киева провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:23
2020-09-21T09:23
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Народная милиция самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> потребовала от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных мер по перемирию в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> со стороны украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики после недели тишины открыли огонь из гранатомета в направлении подконтрольного республике села Калиновка."С начала текущих суток боевики ВСУ в очередной раз нарушили второй пункт дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, совершив огневую провокацию… Требуем от украинской стороны провести разбирательство по факту открытого игнорирования командованием 24 бригады (<a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> - ред.) ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня", - заявил Осадчий.По словам официального представителя оборонного ведомства республики, так как выстрел был неприцельным и не нес опасности для жизни сотрудников Народной милиции и мирных жителей, ответный огонь не открывался."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> оперативно уведомлена о данном факте", - дополнен Осадчий.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200919/donbass-1577482480.html
https://ria.ru/20200915/donbass-1577273105.html
донбасс
луганская народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

ЛНР потребовала от Киева провести проверку из-за нарушения перемирия

09:23 21.09.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики потребовала от Киева провести разбирательство по факту нарушения в понедельник дополнительных мер по перемирию в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики после недели тишины открыли огонь из гранатомета в направлении подконтрольного республике села Калиновка.
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"С начала текущих суток боевики ВСУ в очередной раз нарушили второй пункт дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, совершив огневую провокацию… Требуем от украинской стороны провести разбирательство по факту открытого игнорирования командованием 24 бригады (ВС Украины - ред.) ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня", - заявил Осадчий.
По словам официального представителя оборонного ведомства республики, так как выстрел был неприцельным и не нес опасности для жизни сотрудников Народной милиции и мирных жителей, ответный огонь не открывался.
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"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте", - дополнен Осадчий.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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