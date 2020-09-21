https://ria.ru/20200921/pelageya-1577571444.html
Пелагея поразила поклонников глубоким декольте
Певица Пелагея, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:30
2020-09-21T19:30
2020-09-21T19:30
шоу-бизнес
пелагея
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a>, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ неожиданным.Кадры, которая разметила Пелагея, были сделаны на съемках нового интеллектуально-развлекательного шоу."Поля на съемках новой программы на ТНТ "Двое на миллион", — подписала фото знаменитость.Для передачи исполнительница облачилась в брючный костюм цвета фуксии. Под приталенный пиджак она надела короткий топ с глубоким декольте, акцентировавший внимание зрителей на роскошном бюсте.Поклонники были поражены луком певицы и оставили множество восторженных комментариев: "Неожиданно и очень круто!", "Какая красивая Поля! Костюм – вау!", "Просто сногшибательна!".
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pelageya-1577131348.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, пелагея
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Певица Пелагея
, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ неожиданным.
Кадры, которая разметила Пелагея, были сделаны на съемках нового интеллектуально-развлекательного шоу.
"Поля на съемках новой программы на ТНТ "Двое на миллион", — подписала фото знаменитость.
Для передачи исполнительница облачилась в брючный костюм цвета фуксии. Под приталенный пиджак она надела короткий топ с глубоким декольте, акцентировавший внимание зрителей на роскошном бюсте.
Поклонники были поражены луком певицы и оставили множество восторженных комментариев: "Неожиданно и очень круто!", "Какая красивая Поля! Костюм – вау!", "Просто сногшибательна!".