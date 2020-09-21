Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/pelageya-1577571444.html
Пелагея поразила поклонников глубоким декольте
Певица Пелагея, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:30
2020-09-21T19:30
шоу-бизнес
пелагея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/91677/35/916773563_0:96:2712:1621_1400x0_80_0_0_48eecd1bd0b771dad9c2ce97b2380055.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a>, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ неожиданным.Кадры, которая разметила Пелагея, были сделаны на съемках нового интеллектуально-развлекательного шоу."Поля на съемках новой программы на ТНТ "Двое на миллион", — подписала фото знаменитость.Для передачи исполнительница облачилась в брючный костюм цвета фуксии. Под приталенный пиджак она надела короткий топ с глубоким декольте, акцентировавший внимание зрителей на роскошном бюсте.Поклонники были поражены луком певицы и оставили множество восторженных комментариев: "Неожиданно и очень круто!", "Какая красивая Поля! Костюм – вау!", "Просто сногшибательна!".
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pelageya-1577131348.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/91677/35/916773563_0:0:2712:2034_1400x0_80_0_0_f41273f58ac904e72bced6a9084f8a9a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, пелагея

Пелагея поразила поклонников глубоким декольте

19:30 21.09.2020
955
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Певица Пелагея, не так давно получившая звание "Заслуженная артистка РФ", опубликовала в Instagram снимок в интригующем наряде. Поклонники сочли ее образ неожиданным.
Кадры, которая разметила Пелагея, были сделаны на съемках нового интеллектуально-развлекательного шоу.
"Поля на съемках новой программы на ТНТ "Двое на миллион", — подписала фото знаменитость.
Для передачи исполнительница облачилась в брючный костюм цвета фуксии. Под приталенный пиджак она надела короткий топ с глубоким декольте, акцентировавший внимание зрителей на роскошном бюсте.
Поклонники были поражены луком певицы и оставили множество восторженных комментариев: "Неожиданно и очень круто!", "Какая красивая Поля! Костюм – вау!", "Просто сногшибательна!".
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 12:23
"Какое счастье". Пелагея растрогала подписчиков фото с маленькой дочкой
000001
Обсудить0
Шоу-бизнесПелагея
Рекомендуем
Певица и телеведущая Айза Анохина
Айза Анохина снялась обнаженной на Мальдивах
Показ коллекции Валентина Юдашкина Китайская шкатулка
Олеся Судзиловская поразила поклонников фото в бикини
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema
Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки
Певица Елена Темникова
Певица Елена Темникова похвасталась котом за миллион рублей
Горбатый кит
В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки
Самолет в небе
Российская стюардесса покорила западных пользователей Сети
Актриса Наталья Рудова
Звезда "Универа" опубликовала откровенное видео на яхте
Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн официально сменил фамилию в паспорте
Модель Эмили Ратаковски
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала снимки топлес
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Солистка Little Big снялась обнаженной в ванне
Стюардесса
Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018
Пятидесятники: ФЗ об "аттестации духовенства" помешает проповедовать
Ольга Меганская
Солистка "ВИА Гры" поразила фанатов снимками в бикини
Яна Кошкина
Актриса Яна Кошкина опубликовала откровенное видео из бассейна
Екатерина Кищук
"Вот она, Афродита": экс-солистка "Серебра" опубликовала откровенные фото
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния