Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200921/pechery-1577551807.html
Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников после карантина
Псково-Печерский монастырь с 20 сентября начал принимать паломников и гостей без ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:53
2020-09-21T17:22
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152504/84/1525048464_0:0:3279:1844_1400x0_80_0_0_1827a899568afda4c8fece7e643037ae.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Псково-Печерский монастырь с 20 сентября начал принимать паломников и гостей без ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской православной церкви."Для богослужений открываются храмы, для посещения - монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи старцев", - говорится в сообщении.Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно. Для расселения прибывающих в обитель открыты Паломнический центр и монастырская гостиница."В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории", - отмечается в пресс-релизе. В этот день для посещения открыты только Михайловская площадь и часовня под Никольским храмом, уточнили в обители. По четвергам вечером в Никольском храме будет совершаться также пение акафиста святителю Николаю.С 10 сентября Псково-Печерский монастырь частично возобновил прием паломников, приостановленный в августе из-за вспышки коронавируса. Тогда для молящихся открыли Успенский собор. Ранее в монастыре было выявлено 14 случаев COVID-19, при этом четыре насельника монастыря были госпитализированы.
https://ria.ru/20200504/1570944934.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152504/84/1525048464_420:0:3151:2048_1400x0_80_0_0_eaa7db3942b98e74d92410ecd50aed07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников после карантина

14:53 21.09.2020 (обновлено: 17:22 21.09.2020)
165
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУспенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Псково-Печерский монастырь с 20 сентября начал принимать паломников и гостей без ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской православной церкви.
"Для богослужений открываются храмы, для посещения - монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи старцев", - говорится в сообщении.
Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно. Для расселения прибывающих в обитель открыты Паломнический центр и монастырская гостиница.
"В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории", - отмечается в пресс-релизе. В этот день для посещения открыты только Михайловская площадь и часовня под Никольским храмом, уточнили в обители. По четвергам вечером в Никольском храме будет совершаться также пение акафиста святителю Николаю.
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 04.05.2020
4 мая, 10:43Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон не исключает пророчества Крестьянкина о коронавирусе
С 10 сентября Псково-Печерский монастырь частично возобновил прием паломников, приостановленный в августе из-за вспышки коронавируса. Тогда для молящихся открыли Успенский собор. Ранее в монастыре было выявлено 14 случаев COVID-19, при этом четыре насельника монастыря были госпитализированы.
300000
Обсудить0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Рекомендуем
Священнослужители в Государственной Думе РФ перед началом VII Рождественских парламентских встреч
РПЦ: поправки в закон о свободе совести защищают конфессии от раскола
Джимми Киммел ведет премию Эмми
"Хранители" завоевали "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал"
Молоток в зале судебных заседаний
Обвиняемому в насилии над детьми оренбургскому священнику продлили арест
Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
Сретенская семинария переходит на дистанционное обучение из-за COVID-19
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда: "партнерство Биарриц" активно продвигает гендерную идеологию
Актер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве
В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл общается с детьми во время посещения поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля
Патриарх: посещение храма убережет ребенка от алкоголя и наркотиков
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 "Вектора"
Паломник-хасид, прибывший в город Умань чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII - XIX веках
Празднование Рош ха-Шана в Умани
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018
Пятидесятники: ФЗ об "аттестации духовенства" помешает проповедовать
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Выглядит абсурдно". Поправки в закон рассорили духовенство с Госдумой
Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян
RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков
Джереми Стронг на премии Эмми-2020
Джереми Стронг и Зендая получили "Эмми" за лучшие драматические роли
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о встрече с женой в СИЗО
Осень в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния