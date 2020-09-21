https://ria.ru/20200921/pechery-1577551807.html

Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников после карантина

Псково-Печерский монастырь с 20 сентября начал принимать паломников и гостей без ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:53

2020-09-21T14:53

2020-09-21T17:22

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Псково-Печерский монастырь с 20 сентября начал принимать паломников и гостей без ограничений из-за COVID-19, сообщили в пресс-службе Псковской епархии Русской православной церкви."Для богослужений открываются храмы, для посещения - монастырские пещеры (кроме понедельника) и кельи старцев", - говорится в сообщении.Паломническая и экскурсионная служба будут работать ежедневно. Для расселения прибывающих в обитель открыты Паломнический центр и монастырская гостиница."В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории", - отмечается в пресс-релизе. В этот день для посещения открыты только Михайловская площадь и часовня под Никольским храмом, уточнили в обители. По четвергам вечером в Никольском храме будет совершаться также пение акафиста святителю Николаю.С 10 сентября Псково-Печерский монастырь частично возобновил прием паломников, приостановленный в августе из-за вспышки коронавируса. Тогда для молящихся открыли Успенский собор. Ранее в монастыре было выявлено 14 случаев COVID-19, при этом четыре насельника монастыря были госпитализированы.

https://ria.ru/20200504/1570944934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь