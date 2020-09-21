https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572720.html

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

Бывший адвокат Эльман Пашаев не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:02

2020-09-21T20:02

2020-09-21T20:16

александр добровинский

михаил ефремов

москва

эльман пашаев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059892_0:313:3086:2048_1400x0_80_0_0_2641d1add2bc562b3bc518bc73793ab6.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости.Глава Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> ранее поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о возможной причастности к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей."Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится", - сказал Пашаев. Он отметил, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится."Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась", - добавил он.Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Эльмана Пашаева статуса адвокат. Ранее квалифколлегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/efremov-1577512234.html

Иван Егоров Этих адвокатов надо хорошенько тряхнуть. Совсем берега потерял. 12

7

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр добровинский, михаил ефремов, москва, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия