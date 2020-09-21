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https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572720.html
Пашаев заявил, что не боится проверок СК
Бывший адвокат Эльман Пашаев не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:02
2020-09-21T20:16
александр добровинский
михаил ефремов
москва
эльман пашаев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости.Глава Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> ранее поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о возможной причастности к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей."Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится", - сказал Пашаев. Он отметил, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится."Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась", - добавил он.Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Эльмана Пашаева статуса адвокат. Ранее квалифколлегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/efremov-1577512234.html
Этих адвокатов надо хорошенько тряхнуть. Совсем берега потерял.
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москва
РИА Новости
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Новости
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александр добровинский, михаил ефремов, москва, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

20:02 21.09.2020 (обновлено: 20:16 21.09.2020)
7057
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о возможной причастности к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей.
"Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится", - сказал Пашаев. Он отметил, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится.
"Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась", - добавил он.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:40
Пашаев обратился к Ефремову
Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Эльмана Пашаева статуса адвокат. Ранее квалифколлегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.
Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу актера Михаила Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Александр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваЭльман ПашаевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Этих адвокатов надо хорошенько тряхнуть. Совсем берега потерял.
21 сентября, 20:35
Иван ЕгоровИван Егоров
1100100
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