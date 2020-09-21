https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572631.html

Пашаевым заинтересовался Следственный комитет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о "возможных противоправных действиях" экс-адвоката Эльмана Пашаева. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:59

2020-09-21T19:59

2020-09-21T21:08

эльман пашаев

россия

александр добровинский

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил проверить сообщения СМИ о "возможных противоправных действиях" экс-адвоката Эльмана Пашаева.Как указано на <a href="https://sledcom.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства, при наличии оснований должно быть возбуждено уголовное дело.Отмечается, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с квартирой московской семьи, в которой он, по данным СМИ, обманным путем прописался и затем приватизировал.Сам Пашаев заявил РИА Новости, что не причастен "к этим деяниям" и не боится проверки.Пашаева, который на судебном процессе о смертельном ДТП представлял интересы Михаила Ефремова, адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на публичные высказывания защитника.По итогам громкого разбирательства Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не находился за рулем, а его машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

Чипалина Лукин Дотрынделся. 22

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, россия, александр добровинский, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия