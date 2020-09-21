https://ria.ru/20200921/parlament-1577543105.html

Спикер новгородской думы назвала приоритеты в работе парламента

Ключевым вопросом повестки работы новгородской областной думы на ближайшие месяцы станет рассмотрение главного финансового закона региона на будущий год,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:43

2020-09-21T12:43

2020-09-21T12:43

новгородская областная дума

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<strong>НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. </strong>Ключевым вопросом повестки работы новгородской областной думы на ближайшие месяцы станет рассмотрение главного финансового закона региона на будущий год, сообщила спикер регионального парламента Елена Писарева.<a href="http://ria.ru/organization_Novgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Новгородская областная Дума</a> открывает осеннюю сессию в среду, 23 сентября.По ее словам, законопроект должен быть внесен правительством региона в Думу в срок до 1 ноября, однако уже сейчас депутаты формируют свои предложения в главный финансовый документ области, выделяя приоритетные направления.Говоря о других направлениях работы областной Думы, Писарева обратила внимание на необходимость открытого и откровенного диалога с правительством региона. "Уверена, что системная и слаженная совместная работа депутатского корпуса с органами исполнительной власти, с губернатором области сохранится и впредь. В частности, мы планируем продолжить практику проведения правительственных часов с приглашением профильных министров для ответа на вопросы депутатов. Ближайшая встреча будет посвящена проблемам в здравоохранении", — сказала Писарева.

https://ria.ru/20200907/ustyug-1576880461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская областная дума