https://ria.ru/20200921/parlament-1577543105.html
Спикер новгородской думы назвала приоритеты в работе парламента
Ключевым вопросом повестки работы новгородской областной думы на ближайшие месяцы станет рассмотрение главного финансового закона региона на будущий год,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:43
2020-09-21T12:43
2020-09-21T12:43
новгородская областная дума
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<strong>НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. </strong>Ключевым вопросом повестки работы новгородской областной думы на ближайшие месяцы станет рассмотрение главного финансового закона региона на будущий год, сообщила спикер регионального парламента Елена Писарева.<a href="http://ria.ru/organization_Novgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Новгородская областная Дума</a> открывает осеннюю сессию в среду, 23 сентября.По ее словам, законопроект должен быть внесен правительством региона в Думу в срок до 1 ноября, однако уже сейчас депутаты формируют свои предложения в главный финансовый документ области, выделяя приоритетные направления.Говоря о других направлениях работы областной Думы, Писарева обратила внимание на необходимость открытого и откровенного диалога с правительством региона. "Уверена, что системная и слаженная совместная работа депутатского корпуса с органами исполнительной власти, с губернатором области сохранится и впредь. В частности, мы планируем продолжить практику проведения правительственных часов с приглашением профильных министров для ответа на вопросы депутатов. Ближайшая встреча будет посвящена проблемам в здравоохранении", — сказала Писарева.
https://ria.ru/20200907/ustyug-1576880461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская областная дума
НОВГОРОД, 21 сен – РИА Новости. Ключевым вопросом повестки работы новгородской областной думы на ближайшие месяцы станет рассмотрение главного финансового закона региона на будущий год, сообщила спикер регионального парламента Елена Писарева.
Новгородская областная Дума
открывает осеннюю сессию в среду, 23 сентября.
"Основным документом, который нам предстоит рассмотреть в осеннюю сессию, станет проект закона об областном бюджете на 2021-2023 годы. И сегодня, с учетом непростой текущей ситуации, крайне важно выстроить конструктивную, тщательную работу над ним", — сказала парламентарий.
По ее словам, законопроект должен быть внесен правительством региона в Думу в срок до 1 ноября, однако уже сейчас депутаты формируют свои предложения в главный финансовый документ области, выделяя приоритетные направления.
Говоря о других направлениях работы областной Думы, Писарева обратила внимание на необходимость открытого и откровенного диалога с правительством региона.
"Уверена, что системная и слаженная совместная работа депутатского корпуса с органами исполнительной власти, с губернатором области сохранится и впредь. В частности, мы планируем продолжить практику проведения правительственных часов с приглашением профильных министров для ответа на вопросы депутатов. Ближайшая встреча будет посвящена проблемам в здравоохранении", — сказала Писарева.