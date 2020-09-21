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Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Брянский вице-губернатор Александр Резунов, сын которого стал участником смертельного ДТП в центре Брянска, подал в отставку. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:59
2020-09-21T21:00
москва
брянск
брянская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Брянский вице-губернатор Александр Резунов, сын которого стал участником смертельного ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянска</a>, подал в отставку.Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди Toyota WiLL. От удара машину Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer. Водитель Toyota скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, в момент ДТП он был нетрезв. По информации источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений. Возбуждено уголовное дело."Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, - я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын", - говорится в заявлении Резунова, текст которого предоставлен журналистам пресс-службой регионального правительства.В заявлении отмечается, что накануне аварии сын чиновника отвез в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> ребенка на лечение, после чего попросил отца довезти его до больницы с ушибом руки, ему наложили гипс."Как происходило все дальше, я не знаю. В каком он был состоянии - сказать тоже не могу…. Пусть все будет по закону. Пусть следствие определит и степень его вины", - приводятся слова Резунова.
https://ria.ru/20200818/1575930529.html
на место ефремова-ефремова на условку.
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Вот мужик!
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москва
брянск
брянская область
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москва, брянск, брянская область, происшествия

Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына

20:59 21.09.2020 (обновлено: 21:00 21.09.2020)
27956
© Фото : Правительство Брянской областиВице-губернатор Брянской области Александр Резунов
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Правительство Брянской области
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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Брянский вице-губернатор Александр Резунов, сын которого стал участником смертельного ДТП в центре Брянска, подал в отставку.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди Toyota WiLL. От удара машину Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer. Водитель Toyota скончался в больнице. Как отмечала полиция, водитель Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данным СМИ, в момент ДТП он был нетрезв. По информации источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений. Возбуждено уголовное дело.
"Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, - я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын", - говорится в заявлении Резунова, текст которого предоставлен журналистам пресс-службой регионального правительства.
В заявлении отмечается, что накануне аварии сын чиновника отвез в Москву ребенка на лечение, после чего попросил отца довезти его до больницы с ушибом руки, ему наложили гипс.
"Как происходило все дальше, я не знаю. В каком он был состоянии - сказать тоже не могу…. Пусть все будет по закону. Пусть следствие определит и степень его вины", - приводятся слова Резунова.
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МоскваБрянскБрянская областьПроисшествия
Популярные комментарии
на место ефремова-ефремова на условку.
21 сентября, 21:02
Дмитрий ОлейникДмитрий Олейник
3100127
Вот мужик!
21 сентября, 21:30
troshkin73troshkin73
2421001
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