https://ria.ru/20200921/otoplenie-1577575141.html

В Москве начали включать отопление

Отопление начали включать в жилых домах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T21:33

2020-09-21T21:33

2020-09-21T21:33

жкх

петр бирюков

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Отопление начали включать в жилых домах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.По наблюдению корреспондента РИА Новости, отопление начали включать в некоторых районах столицы, в частности в Таганском районе.Кроме того тепло уже начали подавать в некоторые социальные объекты. Так, отопление включили в детских садах в районе Раменки.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> постараются в этом году пораньше включить отопление в домах, как только будет зафиксировано похолодание, чтобы москвичи не замерзали и не простывали. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> сообщил, что отопление в жилых домах Москвы будет регулироваться в случае прогнозируемой теплой зимы.

https://realty.ria.ru/20200918/otoplenie-1577422827.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, сергей собянин, москва, общество