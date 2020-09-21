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https://ria.ru/20200921/osen-1577545316.html
В московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая осень
Астрономическая осень в северном полушарии наступит днем во вторник - ночное время начнет преобладать над светлым временем суток, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:08
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риа наука
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Астрономическая осень в северном полушарии наступит днем во вторник - ночное время начнет преобладать над светлым временем суток, рассказали РИА Новости в московском планетарии."Двадцать второго сентября 2020 года в 16.31 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия", - рассказали в планетарии.В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи.После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов, рассказали в планетарии.
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земля, космос - риа наука, москва

В московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическая осень

13:08 21.09.2020 (обновлено: 13:22 21.09.2020)
1390
© РИА Новости / Александр ВильфМосковский планетарий
Московский планетарий - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Московский планетарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Астрономическая осень в северном полушарии наступит днем во вторник - ночное время начнет преобладать над светлым временем суток, рассказали РИА Новости в московском планетарии.
"Двадцать второго сентября 2020 года в 16.31 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия", - рассказали в планетарии.
В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи.
После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов, рассказали в планетарии.
Подготовка ко сну - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 04:00
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