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Генассамблея ООН приняла декларацию к 75-й годовщине организации
Члены ООН приняли декларацию к 75-й годовщине организации: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:54
2020-09-21T17:54
коронавирус covid-19
оон
в мире
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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> приняли декларацию к 75-й годовщине организации: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства договорились извлечь уроки, чтобы учесть их в случае будущих возможных кризисов."Мы будем подготовленными. Пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> застала нас врасплох. Это послужило сигналом для повышения нашей готовности не только в отношении кризисов в сфере здравоохранения, но и в отношении других вызовов и кризисов", - сказано в тексте декларации в честь 75-й годовщины создания ООН."Нам необходимо укреплять международное сотрудничество, координацию и сплоченность. Важно учиться, делиться опытом и информацией, чтобы снизить риски и повысить устойчивость наших систем", - отмечается в документе.Страны договорились совершенствовать глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них и сошлись во мнении, что необходимо срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.При этом в декларации говорится, что к вакцинам следует обеспечить равный доступ для всех.Кроме того, страны-члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты. Существующие конфликты и угрозы международному миру и безопасности должны быть немедленно урегулированы при помощи мирных средств, сказано в тексте. "Международный контроль над вооружениями, нераспространение и соглашения по разоружению … должны соблюдаться", - говорится в декларации.Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество. Государства ООН призывают генерального секретаря организации расширить этот инструментарий для предотвращения эскалации и повторения военных действий на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.Подписавшие декларацию обязуются модернизировать ООН, чтобы организация больше соответствовала сегодняшним реалиям. Кроме того, они договорились развивать сотрудничество в цифровой сфере. В документе также говорится о необходимости беречь планету и защищать права человека.
https://ria.ru/20200920/putin-1577508914.html
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коронавирус covid-19, оон, в мире

Генассамблея ООН приняла декларацию к 75-й годовщине организации

17:54 21.09.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Члены ООН приняли декларацию к 75-й годовщине организации: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства договорились извлечь уроки, чтобы учесть их в случае будущих возможных кризисов.
"Мы будем подготовленными. Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Это послужило сигналом для повышения нашей готовности не только в отношении кризисов в сфере здравоохранения, но и в отношении других вызовов и кризисов", - сказано в тексте декларации в честь 75-й годовщины создания ООН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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"Нам необходимо укреплять международное сотрудничество, координацию и сплоченность. Важно учиться, делиться опытом и информацией, чтобы снизить риски и повысить устойчивость наших систем", - отмечается в документе.
Страны договорились совершенствовать глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них и сошлись во мнении, что необходимо срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.
При этом в декларации говорится, что к вакцинам следует обеспечить равный доступ для всех.
Кроме того, страны-члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты. Существующие конфликты и угрозы международному миру и безопасности должны быть немедленно урегулированы при помощи мирных средств, сказано в тексте. "Международный контроль над вооружениями, нераспространение и соглашения по разоружению … должны соблюдаться", - говорится в декларации.
Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество. Государства ООН призывают генерального секретаря организации расширить этот инструментарий для предотвращения эскалации и повторения военных действий на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.
Подписавшие декларацию обязуются модернизировать ООН, чтобы организация больше соответствовала сегодняшним реалиям. Кроме того, они договорились развивать сотрудничество в цифровой сфере. В документе также говорится о необходимости беречь планету и защищать права человека.
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