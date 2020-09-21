https://ria.ru/20200921/oon-1577565307.html

Генассамблея ООН приняла декларацию к 75-й годовщине организации

Члены ООН приняли декларацию к 75-й годовщине организации: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:54

2020-09-21T17:54

2020-09-21T17:54

коронавирус covid-19

оон

в мире

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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> приняли декларацию к 75-й годовщине организации: помимо традиционных тезисов в документе затронута тема пандемии коронавируса, из которой государства договорились извлечь уроки, чтобы учесть их в случае будущих возможных кризисов."Мы будем подготовленными. Пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> застала нас врасплох. Это послужило сигналом для повышения нашей готовности не только в отношении кризисов в сфере здравоохранения, но и в отношении других вызовов и кризисов", - сказано в тексте декларации в честь 75-й годовщины создания ООН."Нам необходимо укреплять международное сотрудничество, координацию и сплоченность. Важно учиться, делиться опытом и информацией, чтобы снизить риски и повысить устойчивость наших систем", - отмечается в документе.Страны договорились совершенствовать глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них и сошлись во мнении, что необходимо срочно ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.При этом в декларации говорится, что к вакцинам следует обеспечить равный доступ для всех.Кроме того, страны-члены ООН договорились содействовать поддержанию мира и предотвращать конфликты. Существующие конфликты и угрозы международному миру и безопасности должны быть немедленно урегулированы при помощи мирных средств, сказано в тексте. "Международный контроль над вооружениями, нераспространение и соглашения по разоружению … должны соблюдаться", - говорится в декларации.Страны ООН согласились с тем, что дипломатический инструментарий Устава организации необходимо использовать в полной мере, включая превентивную дипломатию и посредничество. Государства ООН призывают генерального секретаря организации расширить этот инструментарий для предотвращения эскалации и повторения военных действий на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.Подписавшие декларацию обязуются модернизировать ООН, чтобы организация больше соответствовала сегодняшним реалиям. Кроме того, они договорились развивать сотрудничество в цифровой сфере. В документе также говорится о необходимости беречь планету и защищать права человека.

https://ria.ru/20200920/putin-1577508914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/putin-oon-1577396358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оон, в мире