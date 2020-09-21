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https://ria.ru/20200921/onischenko-1577530330.html
Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:26
2020-09-21T09:44
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.Он добавил, что в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто "лежать на диване".Депутат также отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/posobiya-1577530257.html
Онищенко заявляет, что ОНИ могут уже в четверг напиваться. Все остальные поедут на дачу для полноценного отдыха и работы в саду. Как сейчас получается? В пятницу вечером или в субботу утром приехал на дачу, а в воскресенье после обеда уже домой ехать. За эти день-полтора ни выпить, ни отдохнуть, ни сад привести в порядок. А ему бы только бухать и лежать на диване.
89
Какой заботливый депутат, однако. Лишь бы ему в голову не пришла мысль, что введение семидневной рабочей недели будет способствовать снижению алкоголизма среди населения) Вообще, мерзко такое от депутата слышать. Какое-то блин оскорбление народа в целом, типа все бухарики, которым только волю дай.
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РИА Новости
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госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

09:26 21.09.2020 (обновлено: 09:44 21.09.2020)
33593
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.
По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.
"Это вредно, с одной точки зрения, потому, — что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния", — сказал Онищенко в интервью "Комсомольской правде".
Он добавил, что в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто "лежать на диване".
Депутат также отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Онищенко заявляет, что ОНИ могут уже в четверг напиваться. Все остальные поедут на дачу для полноценного отдыха и работы в саду. Как сейчас получается? В пятницу вечером или в субботу утром приехал на дачу, а в воскресенье после обеда уже домой ехать. За эти день-полтора ни выпить, ни отдохнуть, ни сад привести в порядок. А ему бы только бухать и лежать на диване.
21 сентября, 09:58
Igor Rod'koIgor Rod'ko
72110006
Какой заботливый депутат, однако. Лишь бы ему в голову не пришла мысль, что введение семидневной рабочей недели будет способствовать снижению алкоголизма среди населения) Вообще, мерзко такое от депутата слышать. Какое-то блин оскорбление народа в целом, типа все бухарики, которым только волю дай.
21 сентября, 10:24
НПНе Патриот
7130004
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