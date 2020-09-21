https://ria.ru/20200921/onischenko-1577530330.html

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:26

2020-09-21T09:26

2020-09-21T09:44

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/48/1563774896_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_c0815c2d315aaee97f56f54080a44ee2.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.Он добавил, что в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто "лежать на диване".Депутат также отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/posobiya-1577530257.html

Igor Rod'ko Онищенко заявляет, что ОНИ могут уже в четверг напиваться. Все остальные поедут на дачу для полноценного отдыха и работы в саду. Как сейчас получается? В пятницу вечером или в субботу утром приехал на дачу, а в воскресенье после обеда уже домой ехать. За эти день-полтора ни выпить, ни отдохнуть, ни сад привести в порядок. А ему бы только бухать и лежать на диване. 89

Не Патриот Какой заботливый депутат, однако. Лишь бы ему в голову не пришла мысль, что введение семидневной рабочей недели будет способствовать снижению алкоголизма среди населения) Вообще, мерзко такое от депутата слышать. Какое-то блин оскорбление народа в целом, типа все бухарики, которым только волю дай. 80

13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий онищенко, общество