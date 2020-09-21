https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html

"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске

Жители Иркутской области рассказали телеканалу RT о землетрясении, произошедшем недалеко от озера Байкал. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:05

2020-09-21T23:05

2020-09-21T23:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

слюдянский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> рассказали телеканалу <a href="https://t.me/rt_russian/45482" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> о землетрясении, произошедшем недалеко от озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>. Один из очевидцев, Альберт Туманов, рассказал о сильном гуле в момент катаклизма. По его словам, город теперь не спит, многие боятся повторных толчков. При этом мужчина отметил, что на Байкале землетрясения случаются."Но таких толчков лет девять не ощущали мы", — подчеркнул Туманов.Другая местная жительница, Татьяна, рассказала, что землетрясение произошло около двух часов ночи. "Пошла волна в сторону <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a>, было время два ночи, внук звонил в 13 минут третьего. Люди почувствовали, свет везде зажигали", — поделилась женщина.Еще один очевидец, Юрий, рассказал, что проснулся, когда продолжалась тряска. "Живу на первом этаже, ощущалось очень сильно", — рассказал мужчина. Он добавил, что у его знакомого попадали шкафы в квартире на восьмом этаже."У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому. Живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", — поделился другой пользователь."Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", — пошутила еще одна женщина.Ранее в управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Иркутской области сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, толчки ощущались в 12 районах. Администрация Иркутска ввела в городе режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577576929.html

https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html

https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243544.html

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слюдянский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия