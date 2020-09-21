https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html
"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
Жители Иркутской области рассказали телеканалу RT о землетрясении, произошедшем недалеко от озера Байкал. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:05
2020-09-21T23:05
2020-09-21T23:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
слюдянский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> рассказали телеканалу <a href="https://t.me/rt_russian/45482" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> о землетрясении, произошедшем недалеко от озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>. Один из очевидцев, Альберт Туманов, рассказал о сильном гуле в момент катаклизма. По его словам, город теперь не спит, многие боятся повторных толчков. При этом мужчина отметил, что на Байкале землетрясения случаются."Но таких толчков лет девять не ощущали мы", — подчеркнул Туманов.Другая местная жительница, Татьяна, рассказала, что землетрясение произошло около двух часов ночи. "Пошла волна в сторону <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a>, было время два ночи, внук звонил в 13 минут третьего. Люди почувствовали, свет везде зажигали", — поделилась женщина.Еще один очевидец, Юрий, рассказал, что проснулся, когда продолжалась тряска. "Живу на первом этаже, ощущалось очень сильно", — рассказал мужчина. Он добавил, что у его знакомого попадали шкафы в квартире на восьмом этаже."У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому. Живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", — поделился другой пользователь."Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", — пошутила еще одна женщина.Ранее в управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Иркутской области сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, толчки ощущались в 12 районах. Администрация Иркутска ввела в городе режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577576929.html
https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html
https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243544.html
4
слюдянский район
иркутская область
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Жители Иркутской области
рассказали телеканалу RT
о землетрясении, произошедшем недалеко от озера Байкал
.
Один из очевидцев, Альберт Туманов, рассказал о сильном гуле в момент катаклизма.
"Очень хорошо трясло — пять-шесть баллов. После, минут через пять-семь, еще тряхануло, уже поменьше, но также с гулом", — сказал он.
По его словам, город теперь не спит, многие боятся повторных толчков. При этом мужчина отметил, что на Байкале землетрясения случаются.
"Но таких толчков лет девять не ощущали мы", — подчеркнул Туманов.
Другая местная жительница, Татьяна, рассказала, что землетрясение произошло около двух часов ночи.
"Пошла волна в сторону Иркутска
, было время два ночи, внук звонил в 13 минут третьего. Люди почувствовали, свет везде зажигали", — поделилась женщина.
Еще один очевидец, Юрий, рассказал, что проснулся, когда продолжалась тряска.
"Живу на первом этаже, ощущалось очень сильно", — рассказал мужчина.
Он добавил, что у его знакомого попадали шкафы в квартире на восьмом этаже.
"Деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой", — рассказала одна из жительниц Иркутска в инстаграме.
"У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому. Живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", — поделился другой пользователь.
"Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", — пошутила еще одна женщина.
Ранее в управлении МЧС
по Иркутской области сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера Байкал. Эпицентр находился в Слюдянском районе
, толчки ощущались в 12 районах.
Администрация Иркутска ввела в городе режим повышенной готовности.