https://ria.ru/20200921/obstrel-1577545293.html

В ДНР заявили об обстреле юга республики со стороны силовиков

Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:08

2020-09-21T13:08

2020-09-21T13:08

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg

<strong>ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 11.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по направлению Водяное– Ленинское (населённый пункт на юге ДНР - ред.), выпущено две гранаты из АГС", - сказал представитель ведомства.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200919/obstrel-1577496080.html

1

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире