https://ria.ru/20200921/obstrel-1577545293.html
В ДНР заявили об обстреле юга республики со стороны силовиков
Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:08
2020-09-21T13:08
2020-09-21T13:08
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 11.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по направлению Водяное– Ленинское (населённый пункт на юге ДНР - ред.), выпущено две гранаты из АГС", - сказал представитель ведомства.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200919/obstrel-1577496080.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире