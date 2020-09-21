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https://ria.ru/20200921/obstrel-1577545293.html
В ДНР заявили об обстреле юга республики со стороны силовиков
Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:08
2020-09-21T13:08
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 11.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по направлению Водяное– Ленинское (населённый пункт на юге ДНР - ред.), выпущено две гранаты из АГС", - сказал представитель ведомства.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200919/obstrel-1577496080.html
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донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили об обстреле юга республики со стороны силовиков

13:08 21.09.2020
890
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 11.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное– Ленинское (населённый пункт на юге ДНР - ред.), выпущено две гранаты из АГС", - сказал представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 23:24
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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