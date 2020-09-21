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СМИ сообщило о гибели восьми человек при обрушении жилого дома в Индии
Восемь человек погибли при обрушении трехэтажного дома в городе Бхиванди (штат Махараштра) на западе Индии, сообщает агентство ANI. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T04:54
2020-09-21T04:54
махараштра
бхиванди
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Восемь человек погибли при обрушении трехэтажного дома в городе <a href="http://ria.ru/location_Bhiwandi/" target="_blank" data-auto="true">Бхиванди</a> (штат Махараштра) на западе <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, сообщает агентство ANI.Глава службы реагирования на бедствия (NDRF) в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/satyaprad1/status/1307849420218589185" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> указал, что дом обрушился около 4.00 по местному времени (1.30 мск). По имеющимся данным, местные жители спасли около 20 человек, еще 20-25 человек могут находиться под завалами.Сейчас спасатели ведут поисково-спасательную операцию при помощи технических устройств, им помогает специально обученная собака.
махараштра
бхиванди
индия
РИА Новости
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60
махараштра, бхиванди, индия, в мире

СМИ сообщило о гибели восьми человек при обрушении жилого дома в Индии

04:54 21.09.2020
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© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Manish Swarup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли при обрушении трехэтажного дома в городе Бхиванди (штат Махараштра) на западе Индии, сообщает агентство ANI.
Глава службы реагирования на бедствия (NDRF) в своем аккаунте в Twitter указал, что дом обрушился около 4.00 по местному времени (1.30 мск). По имеющимся данным, местные жители спасли около 20 человек, еще 20-25 человек могут находиться под завалами.
Сейчас спасатели ведут поисково-спасательную операцию при помощи технических устройств, им помогает специально обученная собака.
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МахараштраБхивандиИндияВ мире
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