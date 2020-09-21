Иран готов к обмену заключенными с США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Иран готов к обмену заключёнными с США, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".
"Мы готовы к универсальному обмену (заключенными с США - ред.). Речь идет о гражданах Ирана... В американских тюрьмах содержатся граждане, которые оказались там только потому, что отказались предать свою страну... Поэтому я повторю: мы можем обменяться всеми заключенными", - сказал Зариф, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран освободить американских заключенных.
В начале июня власти Ирана освободили ветерана ВМС США Майкла Уайта, осужденного за оскорбление верховного лидера страны. В свою очередь власти США отпустили доктора Маджида Тахери, обвиненного в нарушении антииранских санкций и проведшего в американской тюрьме 16 месяцев.
Кроме того, в конце декабря Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого также обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".
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