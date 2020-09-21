https://ria.ru/20200921/obmen-1577570119.html

Иран готов к обмену заключенными с США

Иран готов к обмену заключёнными с США, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:59

2020-09-21T18:59

2020-09-21T18:59

хасан роухани

мохаммад джавад зариф

военно-морские силы сша

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> готов к обмену заключёнными с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".В начале июня власти Ирана освободили ветерана <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> Майкла Уайта, осужденного за оскорбление верховного лидера страны. В свою очередь власти США отпустили доктора Маджида Тахери, обвиненного в нарушении антииранских санкций и проведшего в американской тюрьме 16 месяцев.Кроме того, в конце декабря Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого также обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, мохаммад джавад зариф, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире