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Иран готов к обмену заключенными с США
Иран готов к обмену заключёнными с США, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:59
2020-09-21T18:59
хасан роухани
мохаммад джавад зариф
военно-морские силы сша
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> готов к обмену заключёнными с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".В начале июня власти Ирана освободили ветерана <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> Майкла Уайта, осужденного за оскорбление верховного лидера страны. В свою очередь власти США отпустили доктора Маджида Тахери, обвиненного в нарушении антииранских санкций и проведшего в американской тюрьме 16 месяцев.Кроме того, в конце декабря Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого также обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577567090.html
иран
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хасан роухани, мохаммад джавад зариф, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире

Иран готов к обмену заключенными с США

18:59 21.09.2020
317
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Иран готов к обмену заключёнными с США, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".
"Мы готовы к универсальному обмену (заключенными с США - ред.). Речь идет о гражданах Ирана... В американских тюрьмах содержатся граждане, которые оказались там только потому, что отказались предать свою страну... Поэтому я повторю: мы можем обменяться всеми заключенными", - сказал Зариф, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран освободить американских заключенных.
В начале июня власти Ирана освободили ветерана ВМС США Майкла Уайта, осужденного за оскорбление верховного лидера страны. В свою очередь власти США отпустили доктора Маджида Тахери, обвиненного в нарушении антииранских санкций и проведшего в американской тюрьме 16 месяцев.
Кроме того, в конце декабря Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого также обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, указывая, что "мяч на американской стороне".
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:13
США ввели санкции против минобороны Ирана
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Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифВоенно-морские силы СШАИранСШАВ мире
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