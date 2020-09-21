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Суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске
Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов - директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:58
2020-09-21T17:07
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский краевой суд
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов - директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, сообщила РИА Новости официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского краевого суда</a> Оксана Веселова."Сегодня 21 сентября 2020 года в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение", - сказала представитель суда.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ информировали, что по делу о разливе дизельного топлива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они были задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200914/norilsk-1577206815.html
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

Суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

16:58 21.09.2020 (обновлено: 17:07 21.09.2020)
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов - директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
"Сегодня 21 сентября 2020 года в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение", - сказала представитель суда.
Ранее в СК РФ информировали, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они были задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".
В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Место разлива топлива в Норильске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:55
Прокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива
220066
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский краевой судРазлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
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