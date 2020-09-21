https://ria.ru/20200921/norilsk-1577561078.html

Суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов - директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:58

2020-09-21T16:58

2020-09-21T17:07

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский краевой суд

разлив дизельного топлива в норильске

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:36:1398:822_1400x0_80_0_0_70439619986d645adbf242b244bf553c.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов - директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, сообщила РИА Новости официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского краевого суда</a> Оксана Веселова."Сегодня 21 сентября 2020 года в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение", - сказала представитель суда.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ информировали, что по делу о разливе дизельного топлива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они были задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200914/norilsk-1577206815.html

1

норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия