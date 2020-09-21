https://ria.ru/20200921/nesb-1577459233.html

﻿Объявлена дата выхода в России новой книги Ю Несбё "Королевство"

Новая книга норвежского автора детективов Ю Несбё "Королевство" поступит в России в продажу в октябре, сообщает в пятницу пресс-служба издательства "Азбука". РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T04:32

2020-09-21T04:32

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Новая книга норвежского автора детективов Ю Несбё "Королевство" поступит в России в продажу в октябре, сообщает в пятницу пресс-служба издательства "Азбука"."Новая книга норвежского автора детективов Ю Несбё "Королевство" выходит в октябре", - говорится в сообщении.В центре сюжета - главный герой Рой, живущий в норвежском городке тихой и спокойной жизнью. Однажды к нему с женой приезжает успешный, предприимчивый младший брат Карл и нарушает привычный ритм. Вскоре тихий мир Роя рушится, ему придется выбирать между своей верностью семье и будущим, в которое он никогда не смел поверить.Ю Несбё – норвежский автор детективов, получивший широкую известность в конце 90-х благодаря серии криминальных романов о сыщике Харри Холе. Романы "Снеговик", "Леопард", "Полиция", "Жажда" и "Нож" наряду с внесерийными книгами "Сын", "Охотники за головами", "Кровь на снегу" занимают первые места в списках самых читаемых триллеров по всему миру.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, ю несбе