https://ria.ru/20200921/neft-1577568707.html

Цены на нефть обрушились

Падение мировых цен на нефть ускорилось на фоне опасений вокруг возможной второй волны коронавируса. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:34

2020-09-21T18:34

2020-09-21T18:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

коронавирус covid-19

цены на нефть

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось на фоне опасений вокруг возможной второй волны коронавируса.По состоянию на 18:06 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> падала на 4,06%, до 41,4 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,45%, до 39,48 доллара за баррель.Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI падала на 4,14%, до 39,41 доллара за баррель. Минутами ранее котировки опускались более чем на пять процентов.Нефтяные трейдеры опасаются, что начало "второй волны" распространения нового коронавируса может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье.Многие страны регистрируют рост числа инфицированных и ужесточают карантинные меры.Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают новости о возобновлении добычи в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>.Также, судя по данным торгов на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a>, курс рубля снижается к доллару на фоне ухода инвесторов из рисковых активов.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:36 мск понедельника рос на 78 копеек — до 76,53 рубля, евро — на десять копеек, до 89,77 рубля.

https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html

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Vasya Ivanov "Цены на нефть обрушились" аж на 1,7$ 101

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ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, цены на нефть, ing, опек, ливия, brent, экономика