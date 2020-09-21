Прекращение действия договора СНВ-3 будет крупной ошибкой, заявил Небензя
11:03 21.09.2020 (обновлено: 12:17 21.09.2020)
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прекращение его действия будет крупной ошибкой, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и США договориться скорее о продлении договора на полные пять лет. Между тем спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, если Россия не согласится заключить к февралю такой меморандум, ничего страшного не произойдет, Вашингтон будет чрезвычайно рад продолжить модернизацию ядерного арсенала без ограничений ДСНВ.
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"Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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