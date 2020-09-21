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https://ria.ru/20200921/nebenzya-1577535500.html
Прекращение действия договора СНВ-3 будет крупной ошибкой, заявил Небензя
Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прекращение его действия будет крупной ошибкой, заявил РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:03
2020-09-21T12:17
маршалл биллингсли
владимир путин
москва
оон
россия
договор снв-3
василий небензя
сша
в мире
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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прекращение его действия будет крупной ошибкой, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.Ранее генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договориться скорее о продлении договора на полные пять лет. Между тем спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, если Россия не согласится заключить к февралю такой меморандум, ничего страшного не произойдет, Вашингтон будет чрезвычайно рад продолжить модернизацию ядерного арсенала без ограничений ДСНВ."Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой", - сказал Небензя.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/oruzhie-1577465209.html
https://ria.ru/20200916/razoruzhenie-1577300367.html
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маршалл биллингсли, владимир путин, москва, оон, россия, договор снв-3, василий небензя, сша, в мире

Прекращение действия договора СНВ-3 будет крупной ошибкой, заявил Небензя

11:03 21.09.2020 (обновлено: 12:17 21.09.2020)
733
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), прекращение его действия будет крупной ошибкой, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости настоятельно призывал Россию и США договориться скорее о продлении договора на полные пять лет. Между тем спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, ДСНВ продлен не будет. По его словам, если Россия не согласится заключить к февралю такой меморандум, ничего страшного не произойдет, Вашингтон будет чрезвычайно рад продолжить модернизацию ядерного арсенала без ограничений ДСНВ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:00
Посол России обвинил США в стремлении переписать СНВ-3
"Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >>
Юрий Назаркин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:38
Условия США по продлению СНВ-3 нереалистичны, заявил эксперт
1711003
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Маршалл БиллингслиВладимир ПутинМоскваООНРоссияДоговор СНВ-3Василий НебензяСШАВ мире
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