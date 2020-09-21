https://ria.ru/20200921/nasilniki-i-ubiytsy-detey-reestr-pozhiznennoe-ili-braslet-1577569397.html

Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет

За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния.

2020-09-21T18:48

2020-09-21T18:48

2020-09-21T18:48

преступления

дети

видео

общество

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Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния. Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет. 2020-09-21T18:48 true PT3M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

преступления, видео, дети, видео, общество