https://ria.ru/20200921/nasilniki-i-ubiytsy-detey-reestr-pozhiznennoe-ili-braslet-1577569397.html
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния.
2020-09-21T18:48
2020-09-21T18:48
2020-09-21T18:48
преступления
дети
видео
общество
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Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет.
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния. Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет.
2020-09-21T18:48
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PT3M57S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
преступления, видео, дети, видео, общество
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния.
2020-09-21T18:48
true
PT3M57S
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния.